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Happy PaMa 教得樂 第244期

Happy Pa Ma

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半職爸爸：女兒作文：每天的悲哀都一閃而逝

【明報專訊】女兒連續兩年拿到聯校文創微型小說冠軍。看到她的得獎小說，第一個感覺是女兒成長了，因為她寫的已不是自己的故事，也不是為賦新詞強說愁的創作，而是針對社會問題的反思和呈現。小說題目名為《每天》，從開頭到差不多結束，都在流水帳般講述老婦從早到晚的生活點滴。

永遠回到女兒生日那天

「窗外陽光刺眼。她醒了。一陣新鮮的、帶着嫩綠葉香的空氣，讓她確切地記得，今天是一個非常重要的日子。她卻忘了這個日子為什麼重要。」

老婦看了看日曆，省起當天是女兒生日，打電話給她，她在忙，不耐煩。後來又打電話，女兒生氣。讀着讀着，由同情老婦漸漸變得同情她的女兒。小說到中段，讀者慢慢察覺，老婦記憶可能有問題，她拍錯了門，她忘了燒菜，她疑惑陽台的樹何時長得那麼高。

然後，讀者看到，婦人感到有點悲哀，可是，那種悲哀，也被她很快忘記了。對讀者來說，那才是更大的悲哀吧。

故事到最後，婦人告訴自己，女兒很快會回家吃飯，她留下了菜，走上了牀。第二早上，她醒來。

「窗外陽光刺眼。她醒了。一陣新鮮的、帶着嫩綠葉香的空，讓她切地記得，今天是一個非常重要的日子。她卻忘了這個日子為什麼重要。」

一切又回到文章開頭，每天如是，好像無止境的輪迴。

讀到這裏，我才明白，為什麼女兒給小說的題目是「每天」。對我們來說，每天都不同，但對那婦人來說，每天竟然沒有什麼分別。

長大了真的是好事嗎？

女兒沒有點明婦人患上腦退化症，可是，寫的明明就是一個患上腦退化症的人。她甚至連丈夫早已離她而去也不知道；能夠記得的，永遠是很久以前的事，那時的鄰居怎樣，那時的女兒喜歡吃什麼菜。

小說容或仍有瑕疵，可是，能夠把視野從身邊擴闊到社會，就是最大的進步。進步不應建基於獎項或分數；進步應建基於價值。一個社會進步，不應該用國民生產總值去衡量，我們有更重要的指標。譬如，我們的孩子是否擁有快樂的童年，城裏的動物是否受到善待。又譬如，我們是否仍然享有免於恐懼的自由，我們是否相信，明天所有人都會得到尊重，都會得到公平的發展機會。

最近女兒的學校讓學生討論《逃犯條例》，同學分別扮演不同角色：政府官員、親政權人士、經常穿梭中港兩地的商人、民權人士、在外地被謀殺的死者親屬。每人只有約一分鐘時間講出自己的論點，女兒扮演的是民權人士，她只列出兩個觀點：一是人權在法制不文明的地方不會得到保障，二是條例訂立後會產生寒蟬效應，換言之，即使條例不動用來捉拿異見人士，條例本身已足以產生威脅言論自由的效果。

女兒長大了，當然是好事，可是，想深一層，人長大了，在一個異化的社會，真的是好事嗎？總是想起她小說中「每天」的悲哀都一閃而逝的老婦。

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸

文﹕張帝莊

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