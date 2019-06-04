小學雞媽媽：校訓的智慧和風骨

《逃犯條例》強力回彈

「『光我邦兮，輔我國民』，我校校歌一句，是創校當年先師寄望我輩學子要心懷家邦、匡世經緯……在我城風雨飄搖、禮崩樂壞之際，我等協恩校友及學生定不能對此視若無睹……」

「聖芳濟兩校師生一直珍重自由、人權、獨立思考和博愛精神。真正的博愛並非尋求表面的社會和諧，而是為社群和下一代的安定和公平正義的生活做最好的決定。我校既有校友身居政府、立法會要職，更應承繼母校教誨，做一個對社會有擔當的濟記人……」

「『登高見博』是母校的校訓，正正教導我們不可囿於井底，要望遠而識廣。放眼國際，認識和擁抱普世價值，捍衛真正的法治精神，彰顯公義，愛護我們的香港……」

校訓被活出來

頭一次感到，從前高高掛在禮堂頂端的校訓，真的有被活出來。考試在即，可是我和念初中的兒子一起研讀當中幾篇，興致勃勃。畢竟，哪有這樣的政府，偏愛提供如此難得機會，鼓動全港各校師生就同一題目各自書寫、互相觀摩、一同發力？

探求真相 擇善固執

二百多個聯署反對（截至29日晚上）堪稱議論文大雜燴，各有筆法，有的清晰說理，有的窮追不捨，有動之以情，也有好不容易的——來自福建中學和培僑書院的師生校友特別勇敢，你懂的，「福建的學生面對社會上不公義的狀况，理應勇於探求真相，擇善而固執……」「我們一眾培僑書院校友與學生對特區政府的行徑深表遺憾……」正如教聯會新聞稿上寫的「政治歸政治，教育歸教育」（喊賊捉賊的最佳範例），我懇請校方堅守本業，不要以教育以外的理由，為難行使表達自由的在校師生。

遍地開花，真叫人看得激動。雖然前望樂觀不起來，但還能掙扎的話就掙扎吧。周日路上見。

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第244期]