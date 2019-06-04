音樂起跑線：人生——該是套喜劇

人生路不同 應互相欣賞

曾經看過一條短片，兩個母親在超市門外相遇，說起各自兒子的動向，母親A很自豪地表達孩子畢業於哈佛大學，現在已是某某公司總裁，母親B替她高興，並讚賞母親A的付出，當被對方問到兒子的職業時，母親B很滿足地說自己兒子在唱片公司打工，晚上很喜歡和朋友去夾Band。

母親A聽過後，隨即擺出很可惜的樣子，還擁抱母親B去安慰她，母親B感到莫名其妙，說兒子很快樂，不需要感到任何可惜，臨離開時母親A還驕傲地說兒子開車來接自己，要先走一步。

當母親A上到兒子車內，沒想到立即被兒子大罵一頓，埋怨為了到超市接她，弄得約會遲了，還說以後都不會再接她，母親A氣得出不了聲。另一邊箱，母親B打開門，看見兒子手持一束鮮花，和母親來一個擁抱，入屋內和媽媽暢談，內容是自己工作一天的快樂，多謝母親一直支持自己做自己喜歡的事情，欣賞母親的溫柔和諒解。

兩位母親兩個兒子，不同的教養方式換來不同的「待遇」，做父母的難處是如何讓孩子做一個怎麼樣的人，到底為自己的榮耀或是可以放開一些價值觀來灌輸正確的教養方式，什麼是正確也因人而異，我接觸的家庭是基層，但不一定是沒有教養，簡單的生活，緊密的家庭關係，父妻關係和親子關係，原來也圍繞着愛這字，如果一家人有愛，一定可以排除萬難。

關掉手機 與孩子好好相處

那天，我看到一家三口坐在長椅上一起吃麵包的一幕，有說有笑，樂也融融很溫馨。也許你會時常後悔沒有好好和孩子相處，不難的，先把手機關掉，和孩子一起做些傻事，笑一笑，把握現在，讓這一齣戲永遠都印在大家心裏面，劇情不需要太複雜，只要是一套喜劇，不是更好嗎？

作者簡介：音樂兒童基金會創辦人，從事音樂教育工作超過20年。

文﹕龐倩渝

[Happy PaMa 教得樂 第244期]