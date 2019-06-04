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Happy PaMa 教得樂 第244期

Happy Pa Ma

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校園筆陣．永明的天空：學得快樂 從玩具入手

【明報專訊】想起德國，你會想起什麼？總理默克爾？德國汽車？足球？鹹豬手？啤酒？抑或是……

而我就會想起德國玩具，尤其是給幼兒的學前玩具。5月上旬獲德國斯圖加特教育當局安排，考察當地STEM教育發展，再一次體會到基礎教育的重要。幼兒期是人類成長最急速發展的時期，優質玩具所扮演的角色，不容忽視。

講起德國玩具，不能不說德國人一貫認真嚴謹的態度。不是說他們所製作的玩具乏味或令兒童提不起興趣，而是玩具設計也帶着教育意味。筆者走訪了兩所教育玩具製作公司，規模大小不同，但各有千秋，而且都以兒童為本。

趣味畫沙 刺激觸感

沙盤有聽過嗎？就是一個長方形的木盤子，上面鋪滿了白色無毒的幼沙，用手指就可在沙面上畫出種種圖形，也可打手印；亦可利用不同的特製工具，創造出無限趣妙的花式圖案，十分好玩。有些沙盤底座更加上燈光效果，圖畫完成後就像一幅沙畫，燈光從空白位置透出，趣味更濃，小孩必定樂此不疲。沙子出於大自然，把大自然融入孩童的遊戲世界，有着意想不到的作用。還記得孩子在海灘上都喜歡玩沙嗎？小小工具，有沙有水，就可以玩上一整天。沙子的觸感美妙，當幼沙經過指縫間，或把小手藏入沙裏，會有一種特別的安舒感。

或者你會問：這些幼兒玩具怎樣與STEM拉上關係？德國人重視手藝，敏銳的觸覺來自小時候的基礎「訓練」，而這些玩具本身就是刺激不同觸感的好工具，如木和石都是硬的，但它們表面的質地都不同，甚至溫度也不一樣。這些細微的分別造就出不同的想像，如果STEM的重點是要透過「落手落腳」去把知識隨時應用及連結於日常生活中，凡事好奇和喜愛探索就是核心的態度了。

有限材料 發揮創意

小時候物質缺乏，大多父母都沒有多餘的資源去買玩具給孩童玩耍。孩子就把隨手找到的東西當玩具：一根木頭、幾顆小卵石、一排木製晾衣夾、幾圈橡根……數之不盡，生活中眼見到的，都可成為遊戲的工具，換言之，孩子要滿足天性愛玩的渴求，就要想盡辦法，以有限的材料去「解決問題」；遊戲一旦給發明，孩子就玩個不亦樂乎，開心過後，有時某些技巧都在遊戲中掌握了。

學得樂，孩子能快樂成長，是德國基礎教育的基調。那麼，學得樂與教得樂應該是孖生兄弟了？！

作者簡介：擔任管理工作超過廿五年。認為孩子的發展有着無限可能，透過不同的互動經歷與自我追尋，就能找到幸福。

文﹕楊永明（保良局陳守仁小學校長）

[Happy PaMa 教得樂 第244期]

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