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Happy PaMa 教得樂 第244期

Happy Pa Ma

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玩具節掃心頭好 玩攤位遊戲

【明報專訊】小朋友或是大細路爸媽，看玩具就最開心了！「香港玩具節2019」今年再度進軍香港會展，玩具參展商陣容鼎盛，而且加入不少玩樂元素，足夠逛足一整天。當中Disney Motors 10周年紀念展覽區除了一如以往有大量Disney產品發售外，更有在香港首次展出的Disney Motors插畫展及「Disney Motors 10周年紀念車」立體擺設；另外，人見人愛的B. Duck亦將化身成為超過20米長的超大型充氣滑梯和彈牀，同場還設有多個刺激好玩的主題攤位遊戲，鼓勵親子同樂。當然少不了「TOMICA」及「TOMYTEC」專區優先發售的多款全港首賣及會場限定版合金車、全球獨家的「TOMICA KMB訓練巴士」、來自日本的森林家族和咪露公仔等，相信男女老少都會找到心頭好。

■香港玩具節2019

日期：6月14至16日（周五至日）

時間：周五、六上午10:00至晚上9:00，周日至晚上8:00

地點：香港灣仔「香港會議展覽中心」展覽廳3B、3C及3D

入場費：$30，可於7間「玩具站」分店優先購買或於會場即場購買

網站：hktf.com.hk

■送「香港玩具節2019」入場券

香港玩具節主辦單位送出「香港玩具節2019」入場券予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額30個，每人可獲入場券5張。截止日期：6月11日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第244期]

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