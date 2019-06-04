家家有禮：萌爆XO化身雜貨店檔主

【明報專訊】可愛Sanrio朋友大駕光臨，令去街市都成為一種樂趣！領展街市首度與Sanrio合作攜手推出「領展街市‧ SANRIO CHARACTERS街市同『萌』」活動，一眾大熱Sanrio角色分別以不同得意店主造型現身七大街市，與市民見面，例如Bad Badtz-Maru（XO）會於屯門蝴蝶街市化身雜貨店檔主，忙於準備各式各樣的貨品。其中南昌薈街市更會有別注版 Monkichi禮品換領活動，與大人小朋友一同分享快樂。