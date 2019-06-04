童讀好書﹕真狗真事 勵志繪本 狗老師提升學生自信心

文︰沈雅詩

這天，聖方濟愛德小學的圖書館來了5位「非一般老師」，正伴着二年級的學生上課。雖然「老師」們無準備精彩的教案，也沒有大搞歡樂氣氛，但單憑一副「萌樣」，已逗得莘莘學子樂上半天。究竟這班「老師」是何方神聖？其實牠們全部都是港大「童狗有話兒」計劃下的伴讀犬。

港大推伴讀犬計劃

計劃由港大社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄牽頭，以培養學童正向思維為首要目的。「我覺得香港學生壓力很大，甚至偶爾發生學童輕生事件，所以想做點事，把歡樂帶給小朋友。」本身是註冊臨牀心理學家的他，有多年養狗經驗，於是嘗試用毛孩作介入點，「小朋友與狗狗相處，較易培養出同理心，因為他們不時要觀察動物的需要和感受。然而在香港，有養狗的家庭不多，以致小朋友跟牠們接觸時，一是過度興奮，反之就過分恐懼。如何與動物融洽相處，都是值得學習的課題。」

單眼流浪狗「淡定」抗逆

為了這個計劃，港大專家團隊特別設計了6節課堂，各有不同主題，包括情緒管理、人際關係、解決難題、面對離別等，並按部分伴讀犬的「真狗真事」，撰寫成多本勵志繪本，其中包括當天同學們正在閱讀的《淡定好「淡定」》。故事主角「淡定」曾經是一頭流浪唐狗，雖然因受傷失去了左眼，但「淡定」沒有自暴自棄，抗逆能力很高，而且憑溫馴性格，當上撫慰人心的伴讀犬；而此繪本則主要描述「淡定」和鄰家男孩柏文相處的點滴。

當導師帶領大家以「淡定」和柏文的友誼作借鏡，討論過「如何和朋友相處」、「如何成為一個好的朋友」等話題後，終於來到重頭戲，同學可逐一走到狗狗面前朗讀故事！

自言從前是「十級驚狗」的睿嘉，這天卻一臉從容地坐在貴婦狗Jo Jo面前，以溫婉的聲線朗讀《淡定好「淡定」》這個故事。而受過訓練的Jo Jo亦表現得相當專業，全程乖乖坐定定地聆聽着睿嘉的一字一句。「我以前無接觸過狗狗，所以超級驚，一見到便會『彈開』。但因為這個活動，我見過牠們幾次，雖然仍然是有少少驚，但已經沒有以前那麼誇張，可跟牠們坐近一點了。」睿嘉笑着說。

在狗狗面前 學生放膽讀故事

聖方濟愛德小學學校圖書館主任杜亦枏表示，經過幾節伴讀犬課堂，學生表現有明顯進步，尤其上課的投入度及自信心都提升了不少，「很多時學生在老師面前朗讀，聲線都是比較細而死板，但在狗狗面前，他們明顯放膽很多，會願意投入角色的語氣、聲線。我相信，一來是因為狗狗不會捉錯處，二來聆聽對象對學生來說也是特別的，他們會更有推動力。」她補充，稍後會安排這班學生向高年級同學、家長說故事，展示學習成果。

聖方濟愛德小學校長王澤純認為計劃很有意義，藉閱讀推動品德情意教育，讓學生學習尊重別人的同時，也學習愛護動物，「活動很有啟發性，我也考慮參考這個模式，將來發展校本課程，把不同的動物例如貓、狗帶入校園，與學生一起進行專題研習，透過了解動物的需要，幫助孩子建立同理心。」

[Happy PaMa 教得樂 第244期]