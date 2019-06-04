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Happy PaMa 教得樂 第244期

Happy Pa Ma

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暑假入營﹕划獨木舟 賞生態景觀

【明報專訊】夏日來臨，最暢快莫過於親親海洋。近年社會非常關注海洋生態，但小朋友對於海洋世界又認識幾多呢？生態教育及資源中心與香港小童群益會今個暑假合辦「海洋科學營2019」，孩子不單可享受3日2夜的宿營樂趣，還可一次過學習科學與海洋生態的知識，非常充實。

主辦單位早前舉辦了簡介活動，當日導師介紹大家認識一個來自海底的朋友——海膽，導師一邊把海膽放在手心上，一邊講解牠的特性。當孩子看到海贍的刺針慢慢向下垂，形狀由原先的圓鼓鼓，縮成為扁身時，都大感驚奇。導師解釋：「因為海膽離開水源太久，開始感到害怕，便會縮細身體，保護自己免受外敵傷害。所以看到牠這個樣子，便要把牠放回水中。」孩子聽罷，都乖乖把海膽放回水族箱內，免得嚇怕這海洋小生物，過了不久，牠便回復脹鼓鼓的外形。

其實海底生物品種多不勝數，有些更是不易看到，例如馬尾藻，屬於海藻類，生長在海底，平日我們都較少機會看見。為了讓小朋友了解更多有關馬尾藻的知識，導師還給予特製的顯微鏡，再配合平板電腦或手機，讓小朋友仔細地觀賞到馬尾藻的美態，之後大家更可展現創意，用紙筆畫下馬尾藻的形態。

DIY皮影偶 學光影概念

除了觀賞海洋生物，科學營也涉及不少科學理論，其中一個環節是光影海洋工作坊。活動利用中國皮影戲這門傳統表演藝術，介紹光與影的基礎概念，小朋友還可以學習DIY個人專屬的皮影偶。

參加海洋營，又怎少得親親大海呢！科學營內還包括了龍舟及獨木舟練習。課程上，孩子會穿上救生衣，亦要細心聆聽導師講解所有基本技巧後，才可坐上龍舟大顯身手。

當日所見，雖然小人兒略嫌氣力不足、划艇的節奏亦沒有專業的龍舟健兒般那樣整齊，但在導師的帶領下，大家仍可以向前推進，並考察營地附近的河口位置，細看紅樹林這個生態景觀。

◆宿營之選

■INFO

海洋科學營2019

對象：適合8歲或以上 小、中學生

日期：7月21至23日，7月23至25日（初階篇，適合第一次參加者）

7月14至16日 ，7月16至18日（進階篇，去年海洋科學營及格學員優先報名）

地點：西貢香港小童群益會白普理營

主辦單位：生態教育及資源中心、香港小童群益會社區創意學習中心及香港小童群益會白普理營

費用：$2200/位

查詢︰2338 0160

網址︰urlzs.com/wxwRw

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