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Happy PaMa 教得樂 第244期

Happy Pa Ma

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暑假入營﹕暑假拋開書包入營 親親海洋 邊玩邊學

【明報專訊】眨眼間，今個學年快將結束，爸媽又是時候替孩子安排暑假節目了。暑期班包羅萬有，但不管選什麼也好，最好至少為小朋友選一個營地活動，原因是正如資深教育工作者陳葒所言︰「很多寶貴的知識和經驗，都是無法在其他興趣班學到的，只有在營地，他們才可體會。」今期《HappyPaMa教得樂》蒐羅了多個別具特色的營地活動，有日營、宿營，甚至露營，總有一項適合你家孩子。

◆入門日營

訪動物之家 餵鯊魚跟海豹玩

喜歡小動物的孩子，替他選一個跟小動物有關的日營就最適合不過。海洋公園每年暑假都有舉辦動物體驗營，而且非常搶手，皆因平日大家只能隔着玻璃或從遠處觀望動物，但在體驗營裏，小朋友和動物就可變得非常親近，例如今年小學員便可以利用魚竿親手餵飼鯊魚，以及在極近的距離觀察海豹，機會非常難得！

今年的暑期動物體驗營活動分為5個級別，每個級別都是玩足數天的日營活動，其中兩個是連續3天半日制的「童遊探索隊」，分上午及下午班，專為4至5歲幼童而設；另有兩個是3天全日制的「樂遊探索隊」，適合6至8歲兒童參加；還有一個專為9至11歲兒童而設的「漫遊探索隊」，在5天課程裏，第3至4天是夜宿活動，小學員可以徹夜留守海洋奇觀，度過一個晚上。

除了可按年齡選擇合適組別外，小朋友亦可按興趣揀選活動，例如「童遊探索隊」分為樽樽隊及小紅熊隊，前者會探訪海岸動物、熱帶雨林動物及雀鳥，後者則主要認識海豹和小爪水獺。

各個活動內容雖有不同，但同樣可與動物護理員見面，深入了解各種動物的生活習性，再配合藝術創作、小組任務和探索小挑戰學習。為鼓勵小朋友投入參與，每天活動後，導師都會給學員頒發獎章，讚賞他們的能力。

到了課程最後一天，孩子的其中一名家長更可入園，欣賞孩子向大家展示的學習成果。

■INFO

海洋公園學院夏日歷險2019 「暑期動物體驗營」

對象：4至11歲（分3個年齡組別）

日期及時間：

7月6日至8月31日（3至5天課程，有多班選擇，詳情可瀏覽網站），每班截止報名日期為開課前7天

地點：海洋公園內

費用：$1980至$4380不等/每位

主辦單位：香港海洋公園學院

查詢：3923 2323（選擇語言後，按「4」字聯絡海洋公園探索及教育部）

網址：bit.ly/30PDTkn

文：顏燕雯、許朝茵、沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第244期]

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