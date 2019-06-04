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大澳諸神遊涌 端午獨家節目

【明報專訊】今個星期五便是端午節，全港多區都有龍舟比賽。遠在大嶼山的水鄉大澳，也有一項傳承逾百年的獨有龍舟活動——遊涌（或稱遊神）。當天，大澳3個漁業行會都會派出成員划龍舟，載有神像的「神艇」會尾隨龍舟，巡遊各水道間。這項大澳盛事，2011年成為國家級非物質文化遺產，每年吸引不少遊客遠道而來參觀。

百年傳統 緣起瘟疫蔓延時

古人相信，農曆五月初五為惡月惡日，需辟除災害病疫，大澳龍舟遊涌的起源，據說亦和瘟疫有關。話說19世紀時，大澳爆發瘟疫，漁民於是請出各廟的神像，由龍舟拖行巡遊於水道，沿途祭祀幽魂。後來瘟疫平息，龍舟遊涌活動自此保留下來，成為大澳獨有的傳統。

昔日大澳漁業興旺，漁民在岸邊搭建棚屋居住，而龍舟遊涌活動亦與漁民息息相關。活動由大澳3個傳統漁業行會合辦，包括由扒艇漁民組成的「扒艇行」、由大尾仔艇漁民組成的「合心堂」及由漁商組成的「鮮魚行」，三大行會並於2008年組成「香港大澳傳統龍舟協會」，積極推動及保育龍舟遊涌活動。

龍舟接神 巡遊水道祭亡魂

端午節前一天早上（五月初四），合心堂和鮮魚行先舉行請神儀式（扒艇行在五月初五早上舉行）。儀式前，行會成員划龍舟到楊侯古廟附近山邊「採青」，採摘青草並用之拍打龍頭，再放入龍口，象徵為龍舟注入生氣。接着是「喝龍」儀式，以元寶和柚葉水潔淨龍舟，再用雞血混和白酒製成「雞紅酒」，灑上龍舟，寓意龍精虎猛。

準備妥當後，各行會派出負責接神的龍舟，拖着神艇順序到楊侯廟、新村天后廟、關帝廟及洪聖廟，上香擲筊詢問神靈是否滿意是年的安排，並於得到神靈同意後請出神像，送至行會所屬的龍躉（臨時神棚）安放，預備之後的重頭戲——遊涌。

遊涌活動由歷史最悠久的扒艇行開路，之後就到鮮魚行和合心堂的龍舟。龍舟先划到楊侯古廟對出海面，再巡遊到新村天后古廟附近，最後經過關帝廟，巡遊路線每年大致相同。各行會的龍舟和神艇都插有旗幟，坐在神艇尾的成員不停焚燒金銀衣紙和撒水飯（用水混和了的飯及茶），祭祀水中孤魂。當神艇經過棚屋時，居民亦會向龍舟焚燒元寶參拜，祈求平安。

棚屋建橋阻龍舟 棄遊窄支流

據了解，以前遊涌路線包括一涌、二涌、三涌等支流，龍舟穿插其中，展現各人的划龍舟技術。但隨着各支流因加建了水管、水喉等設施而愈來愈狹窄，為怕神艇和龍舟碰到棚屋；加上居民生活形式改變，現在遊涌路線已不包括這些支流。香港科技大學華南研究中心主任廖迪生解釋：「昔日居民捕魚為生，家家戶戶都用漁船進出棚屋，但後來大澳漁業式微，部分居民家中已沒有船，改為搭橋上岸。由於橋會阻礙龍舟前進，故每年端午都必須事先將橋拆走，非常麻煩，後來改道而行。」自1980年代起，龍舟遊涌活動改為只在比較寬廣的大涌舉行，巡遊路線及時間大大縮短。

遊涌結束後，3艘龍舟會把神艇送回所屬龍躉停靠，並齊集於扒艇行的神艇前面舉行表演賽，予神靈觀賞。完成後就會按請神的次序把神像一一送回廟宇，為之還神。還神完畢，遊涌活動正式完結。

列「非遺」重獲重視 聯繫社區

由於漁業式微，青年人口外流，加上經費不足等原因，龍舟遊涌曾面臨停辦危機，而情况在活動被列入國家級非物質文化遺產之後則有所改變。廖迪生指出：「自從端午遊涌被列入國家級非遺項目，其受重視程度有明顯改善，不少已遷出市區的年輕一代，會特地回大澳幫忙籌辦遊涌。活動更得到香港賽馬會慈善基金資助，也有其他機構支持，增加了不少讓公眾參與的活動。」近年，香港大澳傳統龍舟協會、香港科技大學華南研究中心及非物質文化遺產辦事處等機構，都會聯合舉辦工作坊、觀賞活動等，讓參加者多元體驗這項大澳盛事。

社會不斷變遷，傳統節慶負責人每年都面對人力、財政等不同問題，需要一一解決。而對於端午遊涌的發展，廖迪生表示相當樂觀：「大澳本來已是一個凝聚力強的社區，在遊涌活動成為國家級非遺項目，更大大增加了大澳年輕一代對活動的認同感及參與度，年輕人更願意回去幫忙，起了聯繫社區的效果。」傳統活動的傳承有賴年輕一代的參與，唯有年輕人重視自己社區的傳統，活動才可以長久流傳下去。

■知多啲

「代表作名錄」 列保護項目

大澳端午龍舟遊涌除了是香港首批國家級非物質文化遺產，亦是首批被列入「香港非物質文化遺產清單」的項目，並於2017年自動入選「香港非物質文化遺產代表作名錄」。代表作名錄旨在為政府保護非物質遺產提供參照，以更好地分配資源及保護具有高文化價值的項目，同在此名錄上的包括長洲太平清醮、大坑舞火龍及紮作技藝等。

編輯/林曉慧

美術/John Wan

電郵/feature@mingpao.com

文：吳家宜

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