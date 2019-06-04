離鄉做model 回鄉做畫家 鄧錦群畫筆留住圍村點滴

鄧錦群，英文名Polly，村裏另有外號「三雞」，不期然叫人想起「山雞哥」，但她的外號真的和吃的切雞有關。原來阿媽生5女3男，大女長得又白又滑，村民就叫她龍崗雞；二女三女……就叫二雞三雞。

我們的城市，有很多看得見的記憶，盛載在生活裏，也盛載在器物和建築裏。圍村長大的鄧錦群，由學校開始憶起，「我們早上是一大班細路一起上學，都讀同一間鄉村小學蒙養公校（錦田公立蒙養學校，1926年建校），小朋友放學都唔讀書，成班去玩。過節熱鬧到不得了，在圍村長大，是上天的恩賜，真是福氣」！

Polly這天帶我們入吉慶圍，在圍村走走，就見村民和她打招呼；「早晨，三雞，今日有人影你相（指記者）！」吉慶圍今天仍保留完整的圍牆，圍牆已有500年歷史，但圍內已不復三雞小時候的模樣，沒幾家傳統老房。Polly帶我們穿過整齊的圍村小巷，到她家看畫作，她的房子也不是典型圍村老房，但小巧可愛，木桌木椅。以前她母親就在圍村門外擺檔，賣香港明信片、仿古藝術品、中國郵票及洋人至愛的卜帽。

吉慶圍人事物 日夜畫不停

這些紀念品都不曾是Polly畫筆下的事物，她喜歡用水彩，每天埋頭埋腦畫家裏的人和圍村小巷的事物，如今她每天畫的是圍村傳統生活用品。

雖已是「50後」，Polly仍保持模特兒的高䠷身材，有型有格。當天一身牛仔褲和襯衣，她不開口說話，哪有圍村味呢？但跟她交談久了，會聽出一點口音。她愛笑而爽朗，說：「我的是圍頭口音啊！平時我梗係講圍頭話，我由細講到大。」她直腸直肚，有乜講乜，猜不到她還自爆：「圍村人男男女女都會講粗口！」講成點？舊時圍村人講話，周不時夾一兩個字粗口。專訪寫這些沒問題嗎？「無問題，係啊嘛！」

「我小時候好鍾意畫畫，係日畫夜畫嗰種，我好好彩有一位很好的母親，很疼仔女，好勤力，只要仔女喜歡，她就支持。」她說典型的圍村婦女就是勤勞慳家，Polly也很勤勞，10多年前回到圍村生活後，開始天天畫畫，一天畫上10多小時，「我畫畫就開心，一畫停不了。最近要湊孫，我要下午接孫仔放學陪他玩，才從九龍回到圍村畫畫；但到了星期六日不用湊孫，我會由早畫到晚」。Polly在23歲結婚，婚後搬到旺角居住，有兩個兒子，她心裏始終覺得圍村是最好。

高妹有「煩惱」 難忘女仔屋

現在她正在為「看得見的記憶」藝術教育計劃繪畫圍村器物，包括一椅一桌、一磚一瓦、木飯桶與木水桶：「我知道時代在變，好多東西都在變，但我真的很鍾意圍村，細個在圍村長大，到處都是人情味；星期六日，村裏的女仔又話，三雞我過你屋企的女仔屋玩……」我們或許聽過姑婆屋，一班女孩子梳起不嫁住在一起，但沒聽過女仔屋吧？Polly提起女仔屋就特別精神：「不是一間特別不同的屋，都像圍村的屋一樣，我們圍村的習俗會建一間『女仔屋』給女兒居住，有些人是屋企的閣仔（閣樓），放假時相熟的女生都會留在『女仔屋』玩耍過夜，阿媽開飯就加多幾雙筷，十分熱鬧！」聽落都開心，不用等暑假才有得去宿營。

女仔屋快樂時光，在中學後逐漸添上惆悵，原因？只因她太高，升中時已5呎9吋，高人一等，她到哪裏都感到被同學笑，於是跑去跟母親說，「我不想讀書了！」母親雖然目不識丁，卻鼓勵她繼續讀書，還說女孩子要獨立、能幹。以至中學畢業後她看雜誌認識到什麼是模特兒，跟姊姊和母親商量，母親還支持她上模特兒訓練班。

Polly的水彩作品中，有一幅繪畫了一群婦女站在圍村牆邊，人人都穿黑衣黑褲，頭戴黑紗穿頂的草帽，其中一人就是她「阿奶」，即是圍頭話的阿媽；另一幅是一個婆婆獨個蹲在牆邊，這也是三雞筆下的母親，可以看出，阿奶是Polly記錄的重要人物。「我阿媽80多歲走，其實她無乜大病，我想她太疼子女，想念子女至身體好弱。」Polly的多個兄弟姊妹都在外國。

三雞的阿奶，相信1960、70年代到過吉慶圍玩的人都可能見過，是一個在圍牆外擺檔賣紀念品的圍村婦女，黑衣黑褲戴紗帽，是吉慶圍有名的美人，也是外國遊客的獵影對象。「雖然有幾檔賣紀念品，但我們檔生意最好，很多遊客都會和我們拍照。我姊姊也是這樣帶了一個好奇了解圍村的外國人回家吃飯，後來一見鍾情，還嫁了給他。」母親有多疼愛子女？看看Polly如何偷檔口錢……「爸爸少在檔口，主要是兄弟姊妹幫媽媽開檔。生意實在太好，兄弟姊妹都習慣在檔口偷私己錢，小時請同學吃東西，長大後買靚衫。其實父母都知道，但因為惜我們，所以都任我們花。」

踏入1980年代中國市場開放，檔口結束，圍村人大量前往英國荷蘭等地餐館打工，當時Polly也當上了天橋模特兒，美好的圍村生活逐漸消逝。「我結婚後住在旺角的唐八樓，也沒有什麼不慣，但只要一去新界和離島，人家話山長水遠，我不知幾開心。」

無師自通 只知「畫畫很開心」

小時候的三雞未受過畫畫訓練，進入時裝界後也沒有，但在公司無事幹時，她就會拿起筆見乜畫乜，同事圍來看，都大叫，「嘩，畫得好靚啊！」於是，她的啟蒙老師來了，一個拍檔見她畫畫頗有天分，就送上一本教畫畫冊，Polly跟着全書每幅畫畫一次。你若問她畫過塞尚嗎？喜歡莫奈的印象派嗎？她會答：「不要問我，我沒畫過，我也不知道什麼派。我只是喜歡畫畫，畫畫時我很開心。」記得電影《跳出我天地》（Billy Elliot）的小男生Billy也這樣說，我喜歡跳舞，跳舞時就像飛翔。

回圍村生活是她的夢想。10多年前她離婚，選擇回到出生地吉慶圍。1950年代，她是真的在這裏出世，由羅三姑（莫文蔚的祖母）接生。

圍村可能在不同的人心裏，有不同的記憶，口直心快的Polly也並非只說圍村的好話，不說壞話：「最憎狗屎，圍村有人放狗不執狗屎，踩到好核突。」她又說：「圍村的男人，有些爛賭和打老婆，所以很多圍村婦女到了晚年，都會和丈夫分開生活。」但無論有多好，又或有一些壞，圍村永遠是獨特的、難忘的、豐盛的。過去的圍村有農耕的忙碌，在節慶中村民鑼鼓喧天，但熱鬧中存在着一份休閒舒泰，村民隨時隨地與人閒話家常甚或胡扯，巷子裏則有人理髮、線面，婆婆在門前板凳抽煙斗裹五月糉，每逢過年過節就家家戶戶合力洗圍牆清理小巷，家事巷事都有鄰居幫忙和補足，不會一個人在屋裏發愁，這是現今城市生活沒法比擬的。

■後記

鄉里力邀 蒐舊器物繪生活痕迹

Polly原先繪畫的圍村，主要環繞人物和小巷風光。2015年她以「My Family」為主題，在文化中心展出20多幅圍村作品，去年起則努力繪畫圍村昔日的生活用品。這始於一個偶遇，卻源自她那顆勇往直前的心，少女時代衝出圍村當上模特兒。

去年她遇見兒時鄉里「榮記太子爺」，原來今天已是「看得見的記憶」的總監趙廣超，Polly活潑盞鬼的說：「趙廣超，乜好出名嘅咩？我們叫他『榮記太子爺』，一起在錦田長大，他都是讀蒙養公校㗎！他家開米舖，成日幫手送貨。」三雞和榮記太子爺用圍頭話聊開了頭，趙廣超邀請Polly蒐集錦田器物，畫下它們，就這樣她成為「看得見的記憶」的畫家之一。

「看得見的記憶」是入校和民間的藝術教育計劃，由香港賽馬會慈善信託基金資助，設計及文化研究工作室主辦，去年正式展開，為期3年，以器物、建築空間和繪畫為主題，從現今生活中尋找與傳統中國藝術文化相關的種種「痕迹」，從「看得見」的器物、建築空間、繪畫藝術中，發掘「看不見」但饒富現代意義的記憶，讓大家學習多角度欣賞、尊重這些盛載珍貴記憶的事物，培養學生面對物質世界的正確態度。除了在學校開展，「看得見的記憶」也籌劃在錦田展出圍村的畫和器物。

■Profile

鄧錦群（Polly）

1970至90年代香港模特兒，身高5呎9吋，現為圍村畫家。家族是錦田吉慶圍圍村人，在圍村出生及長大，自小貪靚和熱愛畫畫，每天幫母親打理紀念品檔口，收納整齊可愛。70年代中學畢業後獲母親和姊姊支持，參加模特兒訓練班成為模特兒，及後從事服裝設計及貿易生意，閒時在公司執筆畫畫，退休後自學繪畫。尤愛水彩，初以人物為題，近年繪畫圍村風貌人物，透過畫作保留她熟悉的圍村事物和文化。近年舉行兩次個展。去年獲邀參加「看得見的記憶」藝術教育計劃，以水彩繪畫一系列圍村昔日器物，包括漆籃、飯桶、油芯燈等。

■給香港的話

「做人最緊要勤力，機會就是給勤力的人。 」

文：朱一心

編輯：林曉慧

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