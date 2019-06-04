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創意之選﹕糉有新口味 梅菜紅燒肉、蟹肉爭寵

【明報專訊】新口味的端午糉就似是魔鬼，總令人好奇到底入口是什麼滋味？以下幾款鹹甜糉，配搭各有特色，是今年端午的創意之選。

梅菜紅燒肉甜香好佐飯，是不少人喜愛的家常菜。奇華餅家今年以此為靈感，把梅菜紅燒肉製作成應節端午糉。梅菜及紅燒肉先用酒及香料鹵水醃製，而甜梅菜經冲洗後，再以鹵肉汁醃製入味，調味濃而不鹹。此糉梅菜分量明顯較多，入口香甜。以紅燒汁燉煮的五花腩脂香濃郁，風味正如我們常吃到的一樣。不過，紅燒肉始終較重口味，因此品牌就在糯米之中添上紅藜麥及有機燕麥米，增加糉子的蛋白質及纖維。而為了提升口感，又加入原粒栗子及香甜的蜜棗，入口明顯比傳統肉糉更輕怡少油。

桂花鹼水糉粒粒栗子

我們吃糉，餡料都以豬肉、鹹蛋黃為主，鮮有採用海鮮，原因是不少海鮮經長時間高溫烹調後，鮮味及質量都會變差。香港四季酒店中餐行政總廚陳恩德經多次試驗後，決定將蟹肉配搭雞樅菌，成為龍景軒今年的主打出品。德哥發現即使經長時間煠煮，亦無損蟹肉的鮮味和口感，於是他就在每隻糉內加入從南中國海入口的蟹肉，以綠豆蓉包裹於糉心之中。而糯米除了混合紅豆外，還加入雲南雞樅菌，帶微辣味道，加強糉子的味道和口感。龍景軒又同時推出鹼水桂花甘栗糉，以寧波桂花糖調味，並在糉中加入法國栗子蓉及中國新鮮栗子粒，入口時帶粒粒口感。配一盒桂花糖漿，食用時更添甜香。

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