兒言自得：「不願為相，只願為醫」

「不為良相，願為良醫」的出處，據說是宋代大儒范仲淹曾經到廟宇求籤，問蒼天鬼神自己他日是否做得成宰相，哪知老天不賣帳，籤詞竟然說「不」，范仲淹心有不甘，馬上再求一籤，並向蒼天稟告，說既然做不成宰相，做個好醫生總可以了吧（「不然，願為良醫」），怎知籤詞仍然說否。范仲淹失望之餘，唯有慨嘆：夫不能利澤生民，非大丈夫之志也。

一窩蜂選醫學院 絕非好事

范仲淹本來是想當官，位極人臣，希望可以藉高位為百姓謀幸福，做不成宰相，他退而求其次，希望可以當個好醫生，濟世活人。我說的「不願為相，只願為醫」，是因為眼見現在許多青年學子，成績好的，一窩蜂湧去報讀醫學院要當醫生，不但不願當官，也不管自己的興趣和特長，只要成績及得上醫學院的門檻，便拚了命要往醫學院攢，把其他科目看成次選，每年文憑試放榜，醫學院都包攬了絕大部分的「狀元」、尖子，不禁有感而發。

大學裏有許多科目供新生選擇，大學畢業生踏入社會，也有眾多行業以供考慮。按道理，對不同科目不同行業有興趣的尖子，分佈應該較平均，不可能只集中在單一科目。記得我當年入讀大學時，醫科雖算熱門科目（事實上，當年中學畢業能進大學的，不足2%，大學所有科目都是熱門科目），其他院系，也招攬了不少尖子高材生，其中尤以工程學院，特別是電子工程學系，是許多「狀元」級同學的至愛；按自己興趣才能，選讀文、理、社會科的狀元尖子也不少。畢業後，修讀專業課程的，大多成為專業人士，在自己專業範疇發展。攻讀非專業科目的，除了在社會各行各業大展所長，進入政府當行政官、政務官，或其他職系的公務員的也不少。

時移世易，醫科成了一支獨秀的「神科」，「得天下英才而教育之」，其理安在？依我看，這不是一個健康的趨勢。

健康成熟的社會，應該是多元發展，青年學子在求學期間，有機會按着志趣發展所長，發揮創意；社會經濟多元化，可以提供就業機會給不同科目的畢業生。可惜過去數十年，香港經濟轉型，本來蓬勃的工業日漸式微，亦錯過了機會把低端工業「騰籠換鳥」進化為高端工業。工廠北移，工業逐漸消失，大學的工程科成了重災區，大學畢業後就業機會少，尖子自然對工科卻步。經濟單元發展造就了金融業獨領風騷，令商科曾經一度成為「神科」，可是數次金融泡沫爆破導致的經濟危機，又嚇怕了許多學子。至於當官，雖然以往被稱為「金飯碗」，但自從政府多年前取消了公務員長俸制，「政府工」已沒有以前吸引，加上近年政治環境欠佳，政府官員不易做，甚至有高官自嘲「官不聊生」，大大減低了學子當官的意欲。

在香港當醫生無疑是不愁沒有工作，收入穩定的專業，但香港社會需要各式各樣的人才，要是所有尖子都只嚮往當醫生，未必是香港之福。

作者簡介：中大副校長，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事

文：霍泰輝