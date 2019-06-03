譚談健康：大鼠戊型肝炎vs.戊型肝炎

2010年首次被人類發現

原來大鼠戊型肝炎病毒，是在2010年才首次被人類發現，主要在老鼠中出現。昔日，我們都不知道這病毒是否對人有威脅，直至去年，香港大學的專家們才首次確定為會感染人類。

大鼠戊型肝炎病毒和平日人們會感染的戊型肝炎病毒是同一類。戊型肝炎病毒大約可分為4種，一種是時常在人體中引起肝炎，另外一些是在動物身上出現的，如雞、老鼠、鼬鼠、蝙蝠等。這些病毒平常是很少會在人類身上產生疾病。

正常人染上戊型肝炎病毒，一般會有輕微發燒，肝功能異常，如果平日身體健康，多數不會有太大問題。但如果身體虛弱或長期病患者，或自身免疫系統不良的病人染上戊型肝炎病毒，後果可能非常嚴重，甚至會有生命危險。

一般測試難發現大鼠戊型肝炎

又因為大鼠戊型肝炎病毒和人類的戊型肝炎病毒很不一樣，所以我們一般戊型肝炎菌的測試，未必能發現這種特別病毒的存在。

近期，香港接二連三發現有病人患上這病毒種大鼠戊型肝炎，由於這種病毒大多在老鼠身上出現，很有可能代表香港的鼠患非常猖獗。香港政府現在進行大型的清潔運動和滅鼠運動，希望把鼠患減低，從而減少人們染上大鼠戊型肝炎的風險。

事實上，鼠患對香港人來說並不陌生，在大約100多年前，香港的鼠患十分嚴重，當時流行鼠疫，患上鼠疫而死亡的人數非常之多。1894年，一名外國專家在香港的病人身上發現引起鼠疫的病菌，醫學界才揭開了鼠疫的神祕面紗，到後來找到了治療的方法。

當然，大鼠戊型肝炎和鼠疫並不能相提並論，前者是過濾性病毒，鼠疫則是細菌，是兩種完全不一樣的東西。但是鼠患猖獗，當局必須找出應對方法。

作者簡介：腎科專家，關心健康，關心社會

文：譚國權