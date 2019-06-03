肚皮九宮格 估算肚痛根源

肚痛，大家第一時間想到腸胃不適；然而，盲腸炎、膽石、膽囊炎、胰臟炎、腸塞甚至「生蛇」，都可能出現肚痛。究竟如何分辨？

腹腔內裝着大大小小的器官，「肚痛」到底是哪個器官出現毛病？胃痛、腸痛，還是經痛？病人可能分不清楚。家庭醫生林永和表示，門診中常見因肚痛求診的個案，通常是急性腹痛。

從痛感、疼痛位置找問題

如果是因為吃了不潔食物引起的腸炎，可能拉幾次肚子便沒事。不過，肚痛也可能是嚴重疾病引起，譬如胰臟炎、膽管炎等。外科專科醫生朱建華表示，肝癌、腸癌、膽囊發炎、腸塞、盲腸炎、腎石等疾病都會引起肚痛。不過醫生可從痛感、疼痛位置等蛛絲馬迹找出問題。

朱建華補充，肚痛有很多種類型，「有些是慢慢的痛，有些是突然劇痛，有些則會『揦下鬆下』痛。有管道的組織，例如腸胃消化系統，才會『揦下鬆下』地痛。以腸塞為例，食物在腸道裏無法通過的時候，病人便會間歇地痛；當腸收縮時，病人便會感到痛楚。至於發炎，則會是持續地痛」。不同痛感有時亦可反映出背後的疾病。林永和舉例指，腎石、腸塞會引起間歇痛，痛楚相隔幾分鐘至半小時出現一次。

腹腔毛病 轉移變肩膊痛

但要留意一點，腹腔器官出問題，不一定痛在腹部。朱建華指出，「膽出現問題，或會背痛；若是橫膈膜有問題，可能會肩膊疼痛；輸尿管生石或會造成大腿內側疼痛。」上述情况，醫學上稱為「轉移痛」（Referred pain）。

生蛇肚痛 似針拮蟻咬

反過來說，肚痛也不一定是腹腔器官出問題，未必是「肚痛醫肚」。林永和舉例說：「最近有一名生蛇病人，表示持續數日肚痛，痛楚猶如針拮、蟻咬、閃電刺痛，而且痕癢和熱。雖然他未有出水疱和紅點，但因為生蛇會影響感覺、溫度及痛感神經，於是懷疑他可能生蛇。」他又曾聽說一個年約40歲男士，因肚痛求診，看來像腸胃炎；而病人沒有明顯糖尿病病徵，最後卻因糖尿病酮症酸中毒（Diabetic ketoacidosis，DKA）去世。糖尿病酮症酸中毒是一種可致命的糖尿病併發症，其中一個病徵是肚痛。肚痛是常見病徵，但問題可大可小，有可能是一些嚴重疾病的警號。

腸胃炎多肚臍位痛 下腹痛或婦科病

腹腔內臟分佈在不同位置，醫生以肚臍為中間點，將腹部劃分為9格，根據腹痛的部位，有助推測病人所患的疾病。林永和舉例說：「若右邊肺葉近下方發炎，有可能會導致右上腹痛；一般腸胃炎，大概會感到肚臍附近痛；下腹痛則可能與婦科疾病有關。」

不過，「腹痛九宮格」只能幫助了解腹痛的位置，醫生還要配合問症技巧和檢查才能診斷。林永和提到以「SOCRATES」為病人作疼痛評估，包括Site（位置）、Onset（開始）、Character（痛的性質）、Radiates（轉移）、Associated symptoms（伴隨病徵）、Time（時間）、Exacerbating / relieving factors（惡化／改善原因）及Severity（嚴重性）。肚痛是怎樣的痛呢？痛楚持續了多久？這些都有助醫生診斷。

文：李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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