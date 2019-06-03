讀者Mail Box：勤洗手 防手足口病

答：根據衛生署數字，每年有數百宗院舍爆發手足口病個案，單在2018年有超過400宗，其中較嚴重的腸病毒71型感染有數十宗，絕對不容忽視。

手足口病屬病毒感染，是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒例如柯薩奇病毒或腸病毒71型引起。病徵包括手腳有紅點、喉嚨發炎、出紅疹、發燒等。病毒存在於唾液或糞便，傳染性十分高，成年人接觸到也會染病。由於小朋友經常互相接觸，又會在觸摸枱椅或其他物品後再將手放進口內，特別容易染病。

由腸病毒71型引發的手足口病，病情較嚴重，部分患者會由於不能進食而缺水，也有可能引致嚴重併發症，例如病毒性腦膜炎、腦炎、心肌炎、類小兒麻痺癱瘓等。

感染71型 退燒後須隔離10日

現時並無特效藥醫治手足口病，患者最重要是補充足夠水分；一般來說若病情不嚴重，約一個星期就會痊癒。患病期間不應上學或到公眾場所，以免傳染其他人。若是71型感染，由於傳染性高，退燒後須再隔離10日，才可上學。

在本港，手足口病的高峰期一般由初夏至秋季，冬季亦可能出現小高峰，因此任何時候都不能掉以輕心。日間託兒中心、醫院、院舍等可能出現大規模爆發。要預防手足口病，必須從個人衛生着手，現時很多學校，都會要求學生進入校舍前用消毒搓手液清潔雙手，減低病毒傳播的風險；觸摸口鼻、如廁後，或雙手被呼吸道分泌物污染時，最好還是用梘液和清水徹底清洗。

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劉家輝（兒科專科醫生）