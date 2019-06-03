獨力湊仔拒援手 單親媽鬱爆

「15歲那年媽媽走了，就由我照顧弟弟和妹妹，遇上任何事我也堅強面對。沒有人幫我，也從來沒有想過向人求助。」這是阿儀淚流滿面的自我剖白。因與丈夫離異，她帶着兩名年幼子女寄住親友家中，其間未有申請綜援，獨力維持生計及育兒壓力令她每夜未能安睡，情緒經常瀕臨崩潰邊緣。「覺得小朋友不聽話便經常打罵他們，可是每次打完又會很後悔，覺得自己快要撐不下去了。」

一見女兒哭 不問因由打兒子

親友見阿儀情緒不穩定，遂建議她求診，醫生證實她患上抑鬱症。由於阿儀每日忙着工作及照顧子女的起居飲食，根本無暇顧及自己的情緒。直至去年，經社工轉介參加新生精神康復會的活動，活動主要對象為受抑鬱情緒困擾的家庭或患有抑鬱症的家長，希望各個家庭透過交流及分享，改善家庭關係。

阿儀起初不欲與人接觸，拒絕參加小組。她說從前因為情緒不穩，對子女總是缺乏耐性，常在未有了解因由下便打罵他們：「以前每當見到女兒喊，便以為是兒子欺負她，會不問因由先打兒子。」她記得兒子曾經抱怨母親不疼愛他，遂令她開始反思，自己只懂得照顧子女溫飽，卻忽略了他們的感受及身心需要。

參加小組分享 同路人互支持

參加小組後，阿儀得着甚多。她直言，最喜歡小組活動內的分組環節，小朋友自成一角玩耍，家長則可以共聚分享自己的困擾，互相給予意見。「難得有人關心自己，我發現自己再也不是一個人，感覺好了很多。」阿儀得到其他家長的提點，才明白遇上小朋友鬧情緒時，應先平靜自己情緒，並學習公平處理子女的相處問題。「我們每個人都很想努力去做好，新生會就像點明一個方向，讓我知道該怎樣去做。」

得到同路人聆聽心事，阿儀積極改善脾氣，學習育兒方法，希望改善與子女的關係。與此同時，她亦會傾聽其他家庭的問題並給予意見。看見對方的問題得到解決，一家人重修舊好，展現歡顏，亦令她感到很滿足。儘管計劃已經完結，她與其他小組成員仍然保持聯絡，總是期待下一次的重聚。

文：譚子麟（新生精神康復會賽馬會家牽希望計劃主任、註冊社工）

編輯：王翠麗

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