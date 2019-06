星期日文學‧兒童文學雜談：正餐抑或零食，兒童閱讀的選擇

此中所說的父親,自然就是當今紅極一時的作家萊爾頓(Rick Riordan)。他寫的《波西傑克森》(Percy Jackson)、《阿斯嘉末日》(Magnus Chase and the Gods of Asgard)、《太陽神試煉》(The Trials of Apollo)等系列,全球大賣幾千萬本,被譽為「J.K.羅琳接班人」,著作不時被冠以「兒童文學」的光環。幾年前我注意到萊爾頓,始於自己兩個孩子要求購買他的著作。小孩的學校,當年還未依賴電子產品作教學,閱讀風氣甚濃,自幼兒班已規定每天二十分鐘的閱讀時間,不管他們讀的是什麼書。由此養成習慣,於小學三四年級時,小兒與不少同學已讀完全套《哈利波特》,友儕間談論的,都是當時推出的萊爾頓新著、單達斯(Kevin Sands)的《伯勒克索爾鑰匙》(The Blackthorn Key)系列、格里森姆(John Grisham)的《西奧律師事務所》(Theodore Boone)系列;女孩子則較愛柯爾弗(Chris Colfer)的《異世界童話之旅》(The Land of Stories)等。

兒童文學和兒童讀物的差異

這類專攻約九至十二歲「年輕讀者」(Young Readers)市場的「兒童文學」,於北美書局內,輕易盤踞好幾個書架。家長見子女鍾愛閱讀,讀的又是「文學」,一般都心懷歡喜。尤其讀過萊爾頓的作品後,小孩都對希臘及北歐神話的主要人物故事滾瓜爛熟,大部分家長反而只知有雷神索爾(Thor)、奸詐之神洛基(Loki)、戰神奧丁(Odin)等幾位。然而,像萊爾頓這類著作,真能稱得上為「兒童文學」嗎?我的見解比較保守,認為稱之為「兒童讀物」較為恰當,也毋須對此等作品有過大期許。

「小說」雖也被歸類為「文學」的其中一種,但一般而言,我們的認識上還是有「通俗小說」與「純文學」的分別,前者商業味濃,但情節充滿娛樂性,刺激精彩、曲折離奇,卻往往不免流俗陳套、文字粗劣、煽情膚淺;至於後者,則着重啟發人生思考,講究用詞衍字,非以奇情嘩眾取寵,卻以人物性格和心理的感人描寫、時代社會的深度刻劃等為主調,間或曲高和寡,流於小眾追捧。兩者一如商業電影與藝術電影之分別,然商業電影也有其藝術成分,而通俗的流行小說也可於廣義而言列為「文學」的一種。

由此來看,萊爾頓的這類作品,只宜當作專為青少年撰作的通俗小說。《哈利波特》雖同樣也只能算是青少年流行讀物,但比較而言,J.K.羅琳的文字流麗,無論句子結構和用字都散發傳統英國文學的底子,當中的幽默感與品味,即使成年人讀來也不會感到幼稚無聊,那是萊爾頓遠不能及之處。

我們且來一讀萊爾頓《波西傑克森》第一卷《神火之賊》(The Lightning Thief)開首:

Look, I didn't want to be a half-blood.

If you're reading this because you think you might be one, my advice is: close this book right now. Believe whatever lie your mom or dad told you about your birth, and try to lead a normal life.

……

My name is Percy Jackson.

I'm twelve years old. Until a few months ago, I was a boarding student at Yancy Academy, a private school for troubled kids in upstate New York.

Am I a troubled kid?

Yeah. You could say that.

這樣的英語,不但讀來似是一個青少年的口吻,甚至像極出自一個青少年的手筆。全書充斥年輕一輩的俚語和交談方式,其搞笑的品味、故事的轉折、連場的打鬥等,都跟漫畫無異,格調庸俗、人生觀膚淺,僅能視為面向青少年龐大市場所作「媚眾」的商業產品,難以想像如何能堪稱為「文學作品」。一段作者與兒子之間的感人關係,成為小說的宣傳焦點之一,間接造就了一套風靡青少年的消閒讀物,甚至被迪士尼看中拍成電影。

閱讀對兒童成長的影響

早幾年孩子讀《哈利波特》時,我還有陪他們一起讀,甚至買了「咖啡桌書」(coffee table books)裝潢的插畫版,以便讓他們兄弟倆圍在我旁為他們朗讀,因此對於《哈利》系列,也算了解甚詳。到了《波西傑克森》系列時,孩子已自行一本一本地追下去,間或聽到他們討論當中故事、比較漫威電影塑造阿斯加德(Asgard)世界和神祇性格遭遇等異同,我則對萊爾頓作品全無了解。一段時間後,發覺兒子英文寫作的文筆和風格大為褪色,才了解到日常讀物對於建立小孩的文字觸覺、思考深度,影響可以很深。

然而,我並非刻意貶低萊爾頓,只是認為家長應當了解這類作品的價值和位置。作為消閒讀物,《波西傑克森》不啻能為青少年帶來生活上的點綴、刺激他們的想像力,總比整天玩電子遊戲為佳。正如成年人也不會每餐要求珍饈百味、精緻餐飲,偶爾一頓快餐,即使既不健康也高熱量,也是無可厚非,滋味無窮。同樣,若家長不以這類青少年讀物為孩子閱讀的止境,僅作為誘導他們建立閱讀習慣的方便,也不失為權宜之選。尤其在孩子被電子產品、各式娛樂圍繞的今天,幫助他們建立閱讀習慣,殊非易事。若強迫他們硬啃一些悶到發慌的「文學巨著」,效果只會適得其反。若從正面衡量,萊爾頓的神話新寫,其實也不是無的放矢,不少關鍵人物的原型和故事都有所據,通過現代化和「青年化」加以重新創作,就如以電子音樂和搖滾節奏來重編古典音樂一樣。

值得一提的是,流行青年讀物雖然通俗,作者往往花盡心思作資料蒐集才下筆撰作。若非萊爾頓用上大量時間心血研究希臘、埃及、北歐等神話文獻,不可能對諸位神祇作出這樣活潑的重塑。另一邊廂,二○一七年於倫敦的大英圖書館為慶祝《哈利波特》出版二十周年,與J.K.羅琳合作展出名為「魔法歷史之旅」(A History of Magic)的展覽,令人驚詫書中提到的煉金術士尼古拉弗拉梅爾(Nicolas Flamel)原來真有其人,拉丁文的咒語以及曼德拉草(mandrakes)等都有所本,也是作者對古老魔法書細讀整理的成果。至於格里森姆的《西奧律師事務所》,亦為年輕讀者提供不少法律常識。如此以研究為基礎(research-based)的寫作方式,對年輕讀者而言其實甚具啟發性。

英國作家蓋曼(Neil Gaiman)曾言,孩子肯讀就好了,無所謂「糟透」的兒童讀物,家長也不宜過於「勢利」和「愚蠢」(snobbery and foolishness),認為孩子只應讀什麼「偉大」的文學經典。這樣的說法,我認為說對了一半,但需要理解說話背後的語境。此猶言對於患上厭食症的病人而言,已無食物可稱為「垃圾」(junk food)一樣。如此說來,書局中所見銷量驚人的兒童讀物,其實都有其價值,不宜站於文學殿堂的高地來批判其商業元素為「糟透」,畢竟少年人肯多讀書,總比不讀為佳。但蓋曼所未言的,是這種流行讀本,真的不能引導青少年發展出成熟的心性、深刻的人生體會、價值觀的建立。家長如希望孩子接觸的,不止是嘻哈打鬧懸疑奇情一番,便可引導他們試讀一些真正的「兒童文學」,滋養心靈。

三部值得推薦的作品

讀者有興趣的話,不妨參考「紐伯瑞兒童文學獎」(Newbery Medal)歷年獲獎的書單。小兒自三年級起於校內選讀時,我也讀過一些,認為值得推薦,於此簡介當中三本:

①Kate DiCamillo寫的:

Because of Winn-Dixie

故事主人翁Opal才十歲,母親七年前已離她而去。 她隨父親移居到佛羅里達州一個小鎮上,於一個名為Winn-Dixie的超級市場內遇上一頭既髒且醜,又鬱鬱不歡的流浪狗。Opal索性把狗名為Winn-Dixie,帶它回家洗淨照顧。Winn-Dixie的出現,把Opal原來孤獨封閉的心靈逐漸敞開。雖然故事隨着Opal的日常瑣事推進,並無任何驚濤駭浪的場面,但細水長流般的開展,卻讓讀者慢慢進入Opal所見的世界,隨着她的視角感受到種種人情冷暖,學會寬恕和慈悲,更體會到真摯友誼的建立。故事雖短,卻能於讀者腦海留下深刻的情感。

②Lois Lowry寫的:

Number the Stars

這是講述一個猶太家庭於第二次世界大戰時,如何逃避納粹軍迫害的故事。此書主線,環繞着一個十歲女孩Annemarie Johansen如何牽涉入拯救丹麥猶太人逃亡到瑞典的行動,當中涉及犧牲、友誼、親情、勇敢、正義等主題,也是引導年輕讀者認識二次大戰歷史的絕佳讀物。

③Katherine Paterson寫的:

Bridge to Terabithia

五年級的Jess Aarons意外地與校內漂亮聰敏的新生Leslie Burke成為莫逆之交,兩人每天放學後都於附近森林流連,幻想屬於他們倆的神秘國度,名之為Terabithia。兩人互相扶持,激發出勇氣對抗校園內的欺凌,展現出純真而深厚的友誼,直至一天,他倆其中一人於森林中意外死去。隨着悲劇的發生,故事帶領讀者探討死亡、無常、悲慟、大愛等深刻意義。然此書卻因充斥着攻擊性言詞及幻想「魔法」等元素,竟於美國一些保守州份被列為「禁書」。

三本書都用字淺白,尤其Because of Winn-Dixie,作者以Opal的第一身撰寫,文字就如出自十歲小孩無疑,甚至間或故意犯上文法錯誤,但洋溢着樸拙真摯的情感,與萊爾頓那種為討好青少年讀者的賣力寫法大異。雖然認受程度遠不如《哈利波特》,Because of Winn-Dixie的銷量也在九百萬本以上;另外,Bridge to Terabithia出版逾四十年,仍受不少老師的極力推薦。於此提出這些,重點不在於銷量數字,而在於有人肯寫、有人愛讀。

鼓勵閱讀就是文化綠化

閱讀風氣需要培養。英語世界除有大量為幼童及青少年創作的作品外,也有不少經典巨著的「縮寫本」便利少年試讀,惜中文世界卻從來未見過巴金、張愛玲或金庸小說的「縮寫本」,除漫畫外亦鮮見專為青少年撰寫的作品。社會上常見批評,謂香港為文化沙漠,書局放在最當眼的,不是流年運程就是烹飪食譜,再不然就是旅遊書;但批評者有否想過,閱讀習慣難於中年時無端爆發?學生課餘難有時間讀課外書,以中文寫作的兒童文學亦極其稀少,既無人讀,又無人寫,「青少年讀物」根本就是一個無人關注的空洞。少時不讀,長大後自然亦難以讀書為樂,是故成年人的讀書市場亦隨之崩潰。不讀書的中年人,難有說服力鼓勵下一代培養讀書樂趣,幾十年下來便大大打擊了一個地方的文化素質。斷此惡性循環的關鍵,其實在於培養兒童閱讀,讓「兒童文學」作為一地文化發展的基礎。情况一如教育體系,無論城市內的大學國際排名有多高、聘請的教授有多權威,若無中小學奠定良好的人文數理基礎,也是枉然。

家長不妨今天起即找一本書,開始與孩子一起讀,甚至為他們朗讀。孩子願意在自己身旁同讀的時光,霎眼便過,能為他們立好價值觀與人生取向的日子,同樣轉眼消逝,期望「適齡」家長能好好把握,既可為孩子植下讀書習慣,也長養極佳的親子活動,建立多一道與孩子溝通的橋樑,而非只顧把他們的日程填塞活動、腦袋填滿資訊。

文 \\ 邵頌雄

圖 \\ 網上圖片

編輯 \\ 關曉陽

電郵\\ literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao