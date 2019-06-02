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2019年6月2日星期日
星期日生活
六四修復之路
那一夜
星期日現場：六四的三十年經緯軸
安徒行傳：天真坦蕩．磊落真誠——六四三十前給獄中黃浩銘的信
圖文城市
同場加映：活在真相中的代價 看紀錄片《劉曉波——反抗北京的人》
六四三十：六四導火線反官倒 30年反腐愈反愈腐
六四三十：這是香港，毋忘（我們如此紀念）六四
讀書/時令讀物：《美國陷阱》折射的「中美法律戰」
七情上面：不是靈丹 不是毒藥
在大學教植物學：紅杉夢
阿貓阿狗：#31咖啡
康城現場：評康城賽果 女性翻身 矯枉過正
評影習寫：難民，或逃犯：由《給我一個道歉》想及其他
家明雜感：「坦克人」喚醒我們的靈魂
影片簡評：《沒有你的生日會》 I
藝術初體驗：64-30
單元連載
紀念碑達人潘律 紀念碑意義 隨時勢流動
家常便飯：粉絲蝦煲 蝦味大啖索
Ways of Listening：柏林愛樂加持的：巴登巴登音樂節 耳朵懷孕了！
Ways of Seeing：在威尼斯看劉慧德：澳門是世界的
街知巷聞：發現赤柱前衛風景
未來城市：九十後，紀念六四想像記憶的持守
星期日文學‧兒童文學雜談：正餐抑或零食，兒童閱讀的選擇
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評影習寫：難民，或逃犯：由《給我一個道歉》想及其他
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【明報專訊】所有人都是難民。或者？
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六四修復之路
那一夜
星期日現場：六四的三十年經緯軸
安徒行傳：天真坦蕩．磊落真誠——六四三十前給獄中黃浩銘的信
圖文城市
同場加映：活在真相中的代價 看紀錄片《劉曉波——反抗北京的人》
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Ways of Seeing：在威尼斯看劉慧德：澳門是世界的
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未來城市：九十後，紀念六四想像記憶的持守
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