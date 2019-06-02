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六四三十：這是香港，毋忘（我們如此紀念）六四

【明報專訊】想買個比較好的耳機，前兩天到樓上舖去，見價錢平了一截，多口問句：「這不會是假貨或二手翻新的吧？」店員愕然道：「小姐，這是香港——」

相關字詞﹕六四30年

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