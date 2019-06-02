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六四三十：六四導火線反官倒 30年反腐愈反愈腐

【明報專訊】1989年4至6月，一場以北京大學生為主導的民主運動席捲全國。學潮得到人民廣泛支持，導火線之一就是「反官倒」。

相關字詞﹕六四30年

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