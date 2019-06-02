安徒行傳：天真坦蕩．磊落真誠——六四三十前給獄中黃浩銘的信

你在獄中的近况如何？多謝你在「佔中九子」判決之前傳給我的信息，問我香港能否買得到《哈維爾選集》，因為你想在獄中閱讀。說來慚愧，那本書早已絕版多年，網上只能找到不能下載的影印本，未能方便你在監獄的環境閱讀。你們判刑之後，我又讀到鍾耀華在端傳媒為重刊哈維爾〈無權勢者的力量〉那篇長文所寫的「編者按」，裏面也提到《哈維爾選集》對他影響甚深，並且列出當年在香港參加過「天安門民主大學」的講學活動者的名單，認為「他們承繼了天安門廣場上的抗爭精神，承繼了歷史長河上那忽明忽滅的燈，刻下自由真誠的思想實踐」，他在臉書發帖謂「好幾年前讀這本書，讓我覺得歷史的長河裏，或者真有什麼是可以留得下，能夠累積」。

我想，你們大抵在「九子案」受審期間，曾經分享過哈維爾的想法，也許不是。但無論如何，哈維爾在當下仍能勾起你們這群新一代抗爭者的閱讀興趣，我感到非常欣慰。當年連夜挑燈，在石水渠街「天大」會址苦苦為如何準確翻譯哈維爾而辯論和爭抝的譯者群也萬沒想到，他們句斟字嚼出來的文字，今天是以這種方式，在這種場景，傳承着1989年前後的歷史氛圍。不過，這也令我更覺慚愧。因為當年花過此許心力去完成的東西，30年來卻沒有人着意於讓它再版，找尋更多讀者。我們每年都互相提醒要「毋忘六四」，但我們香港人自身做過的「毋忘六四」工作，卻反而無聲無息地散佚失傳，在不知不覺間差一點被遺忘掉。

沒有不能放下哈維爾的理由

這也許反映了我們這一輩的疏懶（這個我倒不難承認），但恐怕也在於，無論當年我們是多麼迷醉於哈維爾思想的睿智，他對歷史的洞見，對人性了解的透徹，總的來說，我們仍然只是把捷克人抵抗極權／後極權的經驗，看作「天鵝絨革命」成功傳奇的一部分，只着眼於「為什麼他們能做到，但我們卻做不到」。所以，杜布切克的「帶人性面孔的社會主義」、哈維爾推動的「七七憲章」運動、「後極權主義」、「無權勢者的力量」、「存在的革命」等等事件或概念，都像僅僅是遙遠的一個「他們捷克」的經驗，那種經驗已經隨冷戰的結束、東歐陣營的瓦解而成明白黃花。而香港，縱然長期面對中共政權的霸凌，但「我們」的境况畢竟有異，或者，我們還有人相信香港會長久保有一國兩制（！）所以，哈維爾雖然精彩，但也沒有不能放下的理由。要讀書，可讀其他書去。

他們捷克我們香港 未懂哈維爾

直至這幾年香港環境急劇轉變，無論你叫它做「由半民主倒退到半威權」，終點是「新專制」還是「新獨裁」，香港所面臨的其實就是某種形式的「東歐化」，和當年捷克的情况愈拉愈近。反抗運動曾經出現，人們曾經滿懷熱情尋找希望，但失敗之後卻愈見犬儒。轉軚、投誠、修正甚至刪改記憶、洗底重新做人、開始相信從來未相信過的謊言、舊友互相疏遠、說話自我檢點、異見者日益孤立，再孤立……這才發覺，把哈維爾看成是「他們捷克」的故事，其實是「我們香港」的自欺。也許，我們還未真的讀懂哈維爾。

哈維爾的政治散文寫得十分出色，充滿哲理，但他並不是一位哲學家。有些概念表達得並不太嚴謹，甚至有些少玄，所以引來的誤解也不少，因為他的本業其實是劇作家。我們只有通過他的劇作來和他在政治散文中提及的概念對讀，才能靠近他的真正所謂。他的劇作屬於荒誕劇傳統，充分展現他對語言與人類溝通的不信任。他寫的對白充滿機鋒，亦善於利用不同劇場元素去營造出令人發笑的荒謬感。然而，他並不停留於以戲劇來沉思荒謬「存在」的哲理，而是往往通過荒誕劇的技巧來間接批判現實政治。不過，他從不對現實作「離地」的外在批判，以為只需通過戲劇手段去「啟蒙」或「教化」群眾，就完成了「進步知識分子」的責任。相反地，哈維爾倒是非常坦誠地剖白他自身的存在困惑，更加毫不諱言作為「抗爭者」的困境，特別是知識分子的困境。

認識另一個哈維爾：范力克

阿銘，我不清楚你對戲劇有多大興趣，但與其再說抽象概念，容我在這封信與你談一點哈維爾的戲。

當哈維爾在1975年因為寫了《給胡薩克的公開信》（胡薩克為時任捷克共產黨總書記）而捲入政治漩渦之後，他像你一樣頻繁進出監獄。他的劇場職務被解除，他寫的劇本被下架，劇作被禁演。但他沒有放下筆桿，反而私下接連寫下了3個獨幕短劇，每一劇都有同一個名為范力克（Venek）的主角。其實，范力克就是哈維爾自己。而且，在某些地下演出中，哈維爾更親自粉墨登場。在《觀眾》一劇，異見分子范力克遇上一個平凡的釀酒工人。他有點妒忌這個異見作家具有受上頭「關注」的價值，映照出自己的「一無是處」，不過他仍提議范力克與他合謀交換利益，條件是范力克答應代他的朋友寫監視范力克的「小報告」以蒙騙「上頭」，不過當范力克說他嚴守不會寫「小報告」的原則，他就深深地被觸怒。在《開幕》一劇，范力克受到是成功中產的舊友夫婦熱情招待。他們費盡唇舌想說服范力克走回「正軌」，享受物質豐裕的「正常生活」，范力克不為所動，熱情款待的態度最後變成深深的憎恨和咒罵。

這兩套劇精彩地剖析所謂「主流社會」對「異見分子」的矛盾心理，也解釋了為什麼異見分子會被這個主流社會所放逐與排斥。不過，我認為最有趣的是《抗議》一劇（我們編的《哈維爾選集》就收錄了李金鳳的譯本）。劇中范力克的一個「在建制內」的朋友要營救那個令他女兒未婚懷孕的搖滾樂手，於是請范力克這個「專業抗爭者」前來奉商，但當他發覺原來「范力克們」早已發起了營救的聯署，並且帶備了聯署信來邀請他加入簽名，他立即手足無措，忐忑不安，要找不同的托辭來拒絕。一時大罵體制的不堪，一時又自責未盡「抗爭人人有責」的義務，但不旋踵，他又把矛頭指向范力克，指摘他逼自己作簽與不簽的選擇，是羞辱他的尊嚴，是道德自大。在無計可施之下更辯說「我的簽名或會破壞你們的運動」、「你們其實不能肯定是幹了好事還是會搞壞大事」、「我在體制內活動一下可能更有幫助」、「或者更需要我繼續忍辱負重下去」……

異見者的罪：干擾太平

誰是異見分子？誰是體制中人？哈維爾戲劇不斷挑戰我們去反思。范力克這個異見分子在這幾部戲中從來都不是英雄人物，他像你們「九子」一樣，只是想活得盡性天真，忠於自己。可是，這種人卻會令他人不安，構成壓力使得他們每刻都要為「要做一個怎樣的人」的問題作「存在」的選擇，痛苦地拷問自己究竟是懦夫還是坦蕩蕩的君子。異見分子的「罪」，在於無意中揭露了他們的自欺，干擾了他們的「太平」（哈維爾的自傳就是以《干擾太平》為書名）。

阿銘，我知道你關心《逃犯條例》的修訂。你應該會觀察到建制派中其實也不乏想說「反對」之人。這些日子，他們大抵非常苦惱，「反對」還是「不反對」？To be or not to be? 一如佐治奧威爾所言：「在一個遍地謊言的年代，說真話就是革命的行為」，他們沒有勇氣像你一樣成為他人眼中的「異見分子」，只會在「存在的革命」面對發抖。但他們的問題其實不是缺乏勇氣，而是他們已不懂得生活得天真坦蕩、磊落真誠。哈維爾所說的Living in Truth正是此意。

祝獄中一切安好，自由與你永遠同在！

安徒

文//安徒

編輯//馮少榮

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