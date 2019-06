安徒行傳：天真坦蕩．磊落真誠——六四三十前給獄中黃浩銘的信

你在獄中的近况如何?多謝你在「佔中九子」判決之前傳給我的信息,問我香港能否買得到《哈維爾選集》,因為你想在獄中閱讀。說來慚愧,那本書早已絕版多年,網上只能找到不能下載的影印本,未能方便你在監獄的環境閱讀。你們判刑之後,我又讀到鍾耀華在端傳媒為重刊哈維爾〈無權勢者的力量〉那篇長文所寫的「編者按」,裏面也提到《哈維爾選集》對他影響甚深,並且列出當年在香港參加過「天安門民主大學」的講學活動者的名單,認為「他們承繼了天安門廣場上的抗爭精神,承繼了歷史長河上那忽明忽滅的燈,刻下自由真誠的思想實踐」,他在臉書發帖謂「好幾年前讀這本書,讓我覺得歷史的長河裏,或者真有什麼是可以留得下,能夠累積」。

我想,你們大抵在「九子案」受審期間,曾經分享過哈維爾的想法,也許不是。但無論如何,哈維爾在當下仍能勾起你們這群新一代抗爭者的閱讀興趣,我感到非常欣慰。當年連夜挑燈,在石水渠街「天大」會址苦苦為如何準確翻譯哈維爾而辯論和爭抝的譯者群也萬沒想到,他們句斟字嚼出來的文字,今天是以這種方式,在這種場景,傳承着1989年前後的歷史氛圍。不過,這也令我更覺慚愧。因為當年花過此許心力去完成的東西,30年來卻沒有人着意於讓它再版,找尋更多讀者。我們每年都互相提醒要「毋忘六四」,但我們香港人自身做過的「毋忘六四」工作,卻反而無聲無息地散佚失傳,在不知不覺間差一點被遺忘掉。

沒有不能放下哈維爾的理由

這也許反映了我們這一輩的疏懶(這個我倒不難承認),但恐怕也在於,無論當年我們是多麼迷醉於哈維爾思想的睿智,他對歷史的洞見,對人性了解的透徹,總的來說,我們仍然只是把捷克人抵抗極權/後極權的經驗,看作「天鵝絨革命」成功傳奇的一部分,只着眼於「為什麼他們能做到,但我們卻做不到」。所以,杜布切克的「帶人性面孔的社會主義」、哈維爾推動的「七七憲章」運動、「後極權主義」、「無權勢者的力量」、「存在的革命」等等事件或概念,都像僅僅是遙遠的一個「他們捷克」的經驗,那種經驗已經隨冷戰的結束、東歐陣營的瓦解而成明白黃花。而香港,縱然長期面對中共政權的霸凌,但「我們」的境况畢竟有異,或者,我們還有人相信香港會長久保有一國兩制(!)所以,哈維爾雖然精彩,但也沒有不能放下的理由。要讀書,可讀其他書去。

他們捷克我們香港 未懂哈維爾

直至這幾年香港環境急劇轉變,無論你叫它做「由半民主倒退到半威權」,終點是「新專制」還是「新獨裁」,香港所面臨的其實就是某種形式的「東歐化」,和當年捷克的情况愈拉愈近。反抗運動曾經出現,人們曾經滿懷熱情尋找希望,但失敗之後卻愈見犬儒。轉軚、投誠、修正甚至刪改記憶、洗底重新做人、開始相信從來未相信過的謊言、舊友互相疏遠、說話自我檢點、異見者日益孤立,再孤立……這才發覺,把哈維爾看成是「他們捷克」的故事,其實是「我們香港」的自欺。也許,我們還未真的讀懂哈維爾。

哈維爾的政治散文寫得十分出色,充滿哲理,但他並不是一位哲學家。有些概念表達得並不太嚴謹,甚至有些少玄,所以引來的誤解也不少,因為他的本業其實是劇作家。我們只有通過他的劇作來和他在政治散文中提及的概念對讀,才能靠近他的真正所謂。他的劇作屬於荒誕劇傳統,充分展現他對語言與人類溝通的不信任。他寫的對白充滿機鋒,亦善於利用不同劇場元素去營造出令人發笑的荒謬感。然而,他並不停留於以戲劇來沉思荒謬「存在」的哲理,而是往往通過荒誕劇的技巧來間接批判現實政治。不過,他從不對現實作「離地」的外在批判,以為只需通過戲劇手段去「啟蒙」或「教化」群眾,就完成了「進步知識分子」的責任。相反地,哈維爾倒是非常坦誠地剖白他自身的存在困惑,更加毫不諱言作為「抗爭者」的困境,特別是知識分子的困境。

認識另一個哈維爾:范力克

阿銘,我不清楚你對戲劇有多大興趣,但與其再說抽象概念,容我在這封信與你談一點哈維爾的戲。

當哈維爾在1975年因為寫了《給胡薩克的公開信》(胡薩克為時任捷克共產黨總書記)而捲入政治漩渦之後,他像你一樣頻繁進出監獄。他的劇場職務被解除,他寫的劇本被下架,劇作被禁演。但他沒有放下筆桿,反而私下接連寫下了3個獨幕短劇,每一劇都有同一個名為范力克(Venek)的主角。其實,范力克就是哈維爾自己。而且,在某些地下演出中,哈維爾更親自粉墨登場。在《觀眾》一劇,異見分子范力克遇上一個平凡的釀酒工人。他有點妒忌這個異見作家具有受上頭「關注」的價值,映照出自己的「一無是處」,不過他仍提議范力克與他合謀交換利益,條件是范力克答應代他的朋友寫監視范力克的「小報告」以蒙騙「上頭」,不過當范力克說他嚴守不會寫「小報告」的原則,他就深深地被觸怒。在《開幕》一劇,范力克受到是成功中產的舊友夫婦熱情招待。他們費盡唇舌想說服范力克走回「正軌」,享受物質豐裕的「正常生活」,范力克不為所動,熱情款待的態度最後變成深深的憎恨和咒罵。

這兩套劇精彩地剖析所謂「主流社會」對「異見分子」的矛盾心理,也解釋了為什麼異見分子會被這個主流社會所放逐與排斥。不過,我認為最有趣的是《抗議》一劇(我們編的《哈維爾選集》就收錄了李金鳳的譯本)。劇中范力克的一個「在建制內」的朋友要營救那個令他女兒未婚懷孕的搖滾樂手,於是請范力克這個「專業抗爭者」前來奉商,但當他發覺原來「范力克們」早已發起了營救的聯署,並且帶備了聯署信來邀請他加入簽名,他立即手足無措,忐忑不安,要找不同的托辭來拒絕。一時大罵體制的不堪,一時又自責未盡「抗爭人人有責」的義務,但不旋踵,他又把矛頭指向范力克,指摘他逼自己作簽與不簽的選擇,是羞辱他的尊嚴,是道德自大。在無計可施之下更辯說「我的簽名或會破壞你們的運動」、「你們其實不能肯定是幹了好事還是會搞壞大事」、「我在體制內活動一下可能更有幫助」、「或者更需要我繼續忍辱負重下去」……

異見者的罪:干擾太平

誰是異見分子?誰是體制中人?哈維爾戲劇不斷挑戰我們去反思。范力克這個異見分子在這幾部戲中從來都不是英雄人物,他像你們「九子」一樣,只是想活得盡性天真,忠於自己。可是,這種人卻會令他人不安,構成壓力使得他們每刻都要為「要做一個怎樣的人」的問題作「存在」的選擇,痛苦地拷問自己究竟是懦夫還是坦蕩蕩的君子。異見分子的「罪」,在於無意中揭露了他們的自欺,干擾了他們的「太平」(哈維爾的自傳就是以《干擾太平》為書名)。

阿銘,我知道你關心《逃犯條例》的修訂。你應該會觀察到建制派中其實也不乏想說「反對」之人。這些日子,他們大抵非常苦惱,「反對」還是「不反對」?To be or not to be? 一如佐治奧威爾所言:「在一個遍地謊言的年代,說真話就是革命的行為」,他們沒有勇氣像你一樣成為他人眼中的「異見分子」,只會在「存在的革命」面對發抖。但他們的問題其實不是缺乏勇氣,而是他們已不懂得生活得天真坦蕩、磊落真誠。哈維爾所說的Living in Truth正是此意。

祝獄中一切安好,自由與你永遠同在!

安徒

文//安徒

編輯//馮少榮

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao