星期日現場：六四的三十年經緯軸

不過，我想寫的不是這些。

三十年前的八九六四，有一條事件發展的軸，廣場一夜，轟烈之後，戛然而止。三十年之後，香港成為了世界上保存六四記憶最完整的地方，是一種命運的無可反抗，讓我們在不為意之間，赫然發現自己原來走在這一條經緯軸之上。而我一邊保守着回憶，恐懼卻一邊油然而生。對了，就由這裏開始寫起。五月中的記協晚宴，黃耀明出現在舞台上，他拿着咪說：「這首歌昨晚凌晨四點幾才錄好，這是我第一次公開演唱。」

歌曲叫《回憶有罪》：「如燭光都有罪／將暗黑多幾十年……莫須有／是誰造就壯烈／願廣場上／聲音不會滅。」當時我心想，香港還有哪個舞台能包容他唱這首歌？第一次在記協，第二次大概就在六月的維園，然後再不會有第三次了吧？但三十年前，TVB明明連《歡樂今宵》都要改成悼念節目，藝員歌星無一不在襟上別上一方黑紗，才出現在電視機裏頭。那樣黑白分明、讓我們身心都得以活在陽光底下的年代，是永永遠遠地一去不復返了吧？寫到這裏，我背脊一涼，心中悲切。

緣於一種文字自由正在收緊的恐懼，我答應了一個網媒替他們寫六四的專題報道，迫着翻看很多其實興趣已漸漸減退的資料。六四是一個三十年前的點，那些相片、那些片段、那些面容、那些槍彈聲、那些聽明一半又丟了一半的普通話，印象上覺得都看過了、都感受過了，然後呢？然後，我讀到張健的名字。

只在兒子面前笑

那是今年四月尾幾份報紙有限度的篇幅，標題是：六四中槍學生張健病逝。我記得張健啊，六年前訪問《鏗鏘集》編導潘達培時，曾看過很多六四的專輯。其中六四二十周年，潘曾經遠赴法國訪問過張健，他在巴黎流亡，終日想家。八九年他只是個十八歲半的小子，在廣場上被轟三槍，大難不死。這些細節我其實都忘了；但忘不了的，是他在巴黎的斗室裏，用視像跟遠在北京的母親「見面」。《鏗》的鏡頭，則拍下了張母豁達的笑臉，那是一個幹粗活的婦女身影，黝黑的膚色、過時的衣著。她笑着跟記者說，每當兒子在電話哭着說想媽媽的時候，她總是笑，而且笑得特別開懷，「我不讓他掂掛！」但說完後，她卻哭得止不住聲音，兩隻大手遮住了臉。

就是這個張健，在片段中每說起母親，眼睛就載滿淚水，健碩的身型一下子顯得有如男孩的張健。原來他在六四前夕突然猝死了，死時四十八歲。這是一條虛幻的經緯軸，我突然覺得自己跟這個張健，還有張健的媽，站在同一條亦真亦假的虛幻的軸上。我看看日子，張健已經死去一個多月了，而我竟然瘋狂地在網絡搜尋他的名字、他的故事。我迫切地想知道，他最後回家了嗎？他的媽媽知道兒子的死訊嗎？他們終於見過彼此了嗎？

我找到一篇張健寫的日記，那是三年前的六四前夕。他寫道，就在前一年（2015年），媽媽獨個兒拖着一條瘸腿，由北京搭飛機到法國，去到巴黎戴高樂機場。人生第一次坐飛機的她，一路上給自己勇氣：「主走在前面，我走在後面！」

「地上不見天上見」

張健在機場閘口看到很多中國人的面孔，但他找不着媽媽，心裏一直慌，直到聽見一個微弱的聲音叫「張——健——張——健」，他就記起了，從小就是聽着母親這樣子喊他回家吃飯的。把媽媽接回家後，張健說，他立即就跪下來，跪在母親面前大哭，跟媽媽說對不起。張健的母親，終於能實實在在地坐着看兒子，叮囑眼前這個只敢在心裏思念的大男孩不要哭，她說：「基督徒，地上不見天上見。」

母親在巴黎住了一個月，張健說，他一直睡在媽媽的身邊。她要回家的前幾天開始，每日都看着天空，數算經過的飛機。張健寫道：「她知道要走了，不放心我一個人。」那一趟回程，張健母親先在香港停留，才返北京。香港的朋友帶張母到六四紀念館參觀，她認真地逐張圖片細看，由頭哭到尾，之後一口飯也不肯吃。張母當時說，沒有想過天安門當日，原來是如此的慘烈。

張健引述母親探訪香港之後，感慨地說，六四不過是中國北京大陸的事情，這些香港人非親非故，怎麼這樣關心、對他們這麼好？她說這些都是好人，有好人支持，實在是美事。

張健遲來的故事，我看到這裏，看在他死了之後。而他真正離世的日子，原來是四月十五號。那一天，同樣也是胡耀邦的死忌。而三十年前八九六四那一條事件發生的軸，似乎也經過四月十五號這一個重要的日子。

跟死去兒子道歉的母親

在香港媒體很多關於六四的報道中，我看到這一則新聞。天安門母親發言人尤維潔，近日發放了多條六四死難家屬的短片。他們年邁的父母親，手上捧住白蠟燭，悼念死去的孩子。三十年了，自從八九六四那個點之後，他們的生活究竟如何渡過的？其中一個滿頭白髮的媽媽，她是退休大學講師。她的兒子劉洪濤，十八歲那年，在六四的夜晚，於文化宮附近遇難。

我找到《鏗鏘集》較早前一個特輯，叫做「八九演義：第三回：尋」，記錄了尤維潔當日替劉母拍攝短片時的過程。這個母親齊國香穿了一件光鮮的花大衣去迎接尤維潔；見到尤後，緊緊摟着她不放，交代說由於丈夫住院了，因此今日不能相迎。去到劉母的家裏，尤維潔點起了白蠟燭，準備好攝錄機，劉媽媽的眼睛垂望鏡頭，開始小聲地跟兒子劉洪濤說話。

「三十年來，每到這日子，我和你爸都在屋裏悼念你，慢慢地哭，我們沒有公開悼念你，請你原諒。因為你的骨灰也沒地方放，只把它放到牀底下。」說到這裏，她捧住白蠟燭的手不住抖震，「爸媽死後也要跟你會合，好好陪伴你」。突然她打住了，說不下去，大哭出來。

站在她對面的尤維潔，抹着眼淚，不忍拍下去，立即關掉攝錄機，走到劉母面前，接過她的白蠟燭，拍着這個老人的肩膊說：「不要說了，不要說……」

四十歲以下的人不知六四

臨別的時候，情緒本來平復了的劉母，眼見尤維潔要離開了，一別不知何時再遇，她再次按捺不住。尤維潔緊緊地摟着她，劉母震顫着要把這句話說完：「這麼多年來，政府層面從來不准提，四十歲以下的人都不知道六四是什麼回事。我這兒子非常優秀，政府也不給一個交代，我們死不瞑目！」

直到尤維潔真的要上車走了，劉母這才囁嚅地說，其實她根本沒將這次約會告知丈夫，因為怕他不能承受要再一次揭開三十年前傷疤的痛楚。

十年之後的六四

六四的人、六四的事，在香港和內地，流傳的是兩個截然不同的集體回憶。儘管三十年前，六四是個人人都可以毫無顧慮地掛在嘴邊的數字；三十年後的今日，香港人已經把它當成是敏感詞了，只有很少人夠膽說、很少媒體夠膽做。這幾天正在公演的六四舞台劇《5月35日》，由莊梅岩撰寫劇本。她最近在訪問中說，從來沒有想過，有人因着她寫這套劇而去找她，要她噤聲。沒想過香港來到這一天了，她會因着創作而受到威脅，「在香港土生土長，以往只會諗賣得好不好，不會想什麼事可不可以講」。

不過這天真的來到了，在香港人不知不覺之間。今年是六四三十周年，十年之後的六四四十周年，香港還有什麼報紙、有什麼電視台、有什麼劇場、有什麼歌手、有什麼場地，能讓我們在陽光底下，再去說一個屬於我們的集體回憶的版本？謹在此記，二○一九年的六四前夕。

文//鄭美姿

編輯//楊焜庭

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