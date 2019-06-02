【明報專訊】六四步向三十周年，打年初起便有不少風吹草動，預告將會到臨的回顧與創新；而當日子愈近，更是接連不斷的：有人從密封多年的匣子裏找出從未曝光的相片，有人試圖翻出密件解答歷史之謎，更加有不少當年曾經參與其事者，包括中港學生、軍人、官員、倖存者……當中還有那些一路因為各種無可奈何而保持緘默三十年；他們開腔，回憶當時當刻，那些畫面，那份心情……年事多了無可避免多一份世故，但那個不由得你的「六四印象」（黃念欣語），確實趁機來了一次大爆發，要算是一次集體的大修復——不論你收藏了幾多，第一手第二手第三手的證物。而一直擱着的劉曉波影帶，終亦新剪成紀錄片《劉曉波——反抗北京的人》。
剛修復Black Night In June至網上瘋傳的記者Kent便如此說着：三十年是保存歷史紀錄的一個轉捩點。
但伴隨三十周年而至是更大的「遺忘」壓力，就算是香港，而說真話又比前需要更大的勇氣？安徒今期放完假回來，首先寫了一封信給獄中的黃浩銘，提到現在是更適合讀哈維爾。（安徒六四後曾翻譯出版《哈維爾選集》）。
三十年，天安門母親不放棄堅持要求公開真相、賠償及追究責任。三十年，六四仍未平反。三十年，中國仍有官倒（江關生）。
謝斐的作品讓幾個小編發生了一陣騷動，好在報館還有一二數學達人，我跟他同一希望，條數計到三十便到此為止。
文// 黎佩芬
封面// 謝斐
美術// SIUKI
編輯// 蔡曉彤
相關字詞﹕六四30年