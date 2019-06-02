剛修復Black Night In June至網上瘋傳的記者Kent便如此說着：三十年是保存歷史紀錄的一個轉捩點。

但伴隨三十周年而至是更大的「遺忘」壓力，就算是香港，而說真話又比前需要更大的勇氣？安徒今期放完假回來，首先寫了一封信給獄中的黃浩銘，提到現在是更適合讀哈維爾。（安徒六四後曾翻譯出版《哈維爾選集》）。

三十年，天安門母親不放棄堅持要求公開真相、賠償及追究責任。三十年，六四仍未平反。三十年，中國仍有官倒（江關生）。

謝斐的作品讓幾個小編發生了一陣騷動，好在報館還有一二數學達人，我跟他同一希望，條數計到三十便到此為止。

文// 黎佩芬

封面// 謝斐

美術// SIUKI

編輯// 蔡曉彤

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao