加上現今科技進步亦有利修復工作，他將模擬母帶（analog tape）交給加拿大一間知名後製公司轉換為4K UHD超高清影片，「我們的目標是確保最後出來的高清影片裏，每格畫面都跟30年前錄下的一樣，只是減去許多微粒（grain）和雜訊（noise）。」不僅呈現解放軍向天開槍、傷者被抬上巴士等畫面，學生茫然呆滯的表情、留守廣場那小情侶警覺的眼神，在這段長度鮮見的影片中，也顯得鮮活銳利。

他拍攝了2盒錄影帶共40分鐘的片段，後見於CBC、NBC、BBC的報道，然而他發現片段數十年間多次在未獲授權下被散用於其他用途如音樂影片和紀錄片當中，「這也是修復的另一主要原因，希望剪輯錄像後可全面、順時序地記下我所見所聞。」為此，他特意保留現場聲音及為廣場上的廣播配英文字幕，於是我們聽懂了年輕人花光力氣搬運傷者在喊：「來人幫我提一下，我拉不動。」也了解到示威者當時被喇叭發出戒嚴部隊指揮部的警告包圍：「凡不聽勸告的，將無法保護其安全，一切後果完全自負。」背景是不絕於耳的槍聲。

「就算語言不通也會明白那（廣播）信息。」Kent在影片中露面旁述他當時的感受。第一次踏足中國，他向我們透露，「我在李鵬5月20日宣布戒嚴前數天抵達北京」，「我的專業是在衝突地區拍攝及報道」。他憑為NBC報道天安門事件及同年羅馬尼亞推翻獨裁政權的革命獲得艾美獎，亦曾在2001年九一一事件發生前3個月，發表親赴阿富汗拍攝的紀錄片。在北京，他時常讓翻譯隨行，「但6月3日晚，當我碰上軍隊在我們身旁向人群開火，我立即命令我的翻譯，一名北京大學的學生，離開現場。他有好一會還拒絕離去，賭上生命來保護我，最後當軍隊開始在天安門廣場西邊入口，近人民大會堂那裏對人開槍，我才趕得走他」。後來北京下令西方媒體關閉衛星通訊，他為傳送報道多次進出香港，影片靠在港來自內地的譯者仔細翻成英文。

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1989年6月4日，香港。在機場輪班工作、2013年才退休的前公務員N先生記得，那天排了下午的班，他去到當時因有啟德而十分興旺的九龍城街頭，報紙被一掃而空，前天晚上還坐在電視機前流淚的他，未能保存當天一紙報道。往後五周年、十周年的紀念特刊，他都收藏。

「最不能忘記的事嗎……」如今坐在銅鑼灣一間老牌西餐廳的卡位，N從回憶中搜索最清那格畫面，「死傷的片段，實際上我們未能看到很多，倒是之前的情况，人們expect有民主自由，不止是學生，還有很多人真的支持他們，用個心支持，你看得見的。這是很難忘、很難忘的記憶」。他6月5日就動身離港返澳洲，這趟特地回來個多禮拜，只為出席維園六四三十周年晚會。

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Kent的影片補上了N沒見到太多的近距離現場情况，「我一直想按時間順序來說這個故事，沿着長安（街）進入廣場，跟進軍隊和學生在做什麼，說出當中每一步。我希望向觀眾呈現親身在現場是怎麼回事。沒錯是很可怕，但也有幸見證學生及與他們一同支持民主的示威者所展現的勇氣」。由解放軍從長安街向廣場推進，開槍鎮壓、傷者現場被急救，他的鏡頭最後帶到一班年輕人靜坐在人民英雄紀念碑，滿臉疲憊，他把焦點對準了一雙情侶，「看到一個國家的軍隊用實彈射向沒有武裝的示威群眾，令人震驚；而目睹學生勇敢抵抗解放軍亦十分深刻。面對巨大的危險，他倆轉身向着對方」。他旁述「我永遠不會忘記那對情侶」，女孩原本眼神渙散，一察覺到鏡頭，警戒地直視，Kent立即抬頭讓女孩望清他是外國記者。現在想來，他仍記得被緊盯時那種驚顫，「她怕我是政府間諜在拍他們。她已在恐懼武裝襲擊後隨之而來的鎮壓，這麼多年來證明這些恐懼是有根據的」。

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1990年移民，N這天特地穿上澳洲國家隊黃色球衣見記者，他說顏色有意思。他不是普通一個球迷，八九十年代，他曾申請兼職為一本體育雙周刊寫評論，還到電視台做足球評述員，講過1990年世界盃才走。因此當年他曾參與支持民運的兩個聯署，其中一個是以體育記者之名，另一個則是屬於他從事的某航空專業。之後1995年他始終愛這份工作，又回來了，做到63歲退休，傘運前不久回澳洲與妻兒團聚。在職期間都參與過不少遊行，「公務員的身分是一回事，但你要有個人分析力嘛」。2014年他彷彿再見那些渴求民主自由的面孔，在澳洲的家廢寢忘餐地聽香港電台節目，從電腦看香港新聞，儲下一些資料，還與六四的放在一起。

上周《鏗鏘集》編導鄭思思撰文，講述籌拍〈八九演義：忘〉的艱難旅程，印象最深是當年聯署的人勸告他們要「向前看」。是不是當年民情洶湧，以致今天很多人後悔曾衝動跟風？N說：「六四前個幾兩個月，每天看電視見到，因而受感動簽名，事後覺得環境轉變了，或年紀大了，想法不同，又或認為國家進步了，思想也改變……都不出奇。原則問題吧。」對他而言絕不是一時衝動，換作今天，換作任何階段的他，「我都會聯署」，「我都會聯署，我都會聯署」。他剛又再聯署，今次以華仁校友身分反《逃犯條例》。

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在六月黑夜的結尾，Kent為了把採訪片段安全送出去，不得不離開廣場的年輕人。「我們依然無法肯定這些在英雄紀念碑的年輕人後來有何遭遇，但他們並非無聲，即使30年已過去，即使中國政府拒絕公開屠殺證據。誰為他們發聲？天安門母親。那些孩子因尋求自由而死的人。」

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天安門母親致國家領導人公開信：

「我們是守靈人，我們是守望者。今天，我們可以自豪地告訴六四英靈——我們至愛的親人，我們沒有被高壓所壓倒，不會被利誘所分化，就是因為你們的大無畏精神一直與我們同在！

還要告慰六四英靈的是，你們的親人在這漫長的歲月中，並不孤立、孤單，世界並未遺忘六四。國際社會中的各國政府、政要、民間團體以及國內外的良心人士一直關注着你們和你們親人的命運。這讓我們感到人性的光輝和溫暖。」

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Kent：「我有料到影片會引起甚大迴響，全世界是那麼多人要求保存所有六四歷史片段。這是為何中共費力消除當晚的歷史，只會令天安門廣場的焰火燒得更旺盛。」向前走，修復之路一走30年，沙石終將褪去，歷史面貌與人的信念，愈發清晰。

文//曾曉玲

編輯//蔡曉彤

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