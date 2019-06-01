【明報專訊】耀眼奪目不但可用來形容女士最愛的珠寶，也能以此描述高貴下午茶的氣派。香港、上海及北京王府三家半島酒店大堂茶座首次與有「鑽石之王」美譽的高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）合作，同一時間推出「Winston Garden at The Peninsula」特色下午茶，把海瑞溫斯頓旗下的勿忘我（Forget-Me-Not）、芙蓉錦簇（Lotus Cluster）、百合錦簇（Lily Cluster）及向陽花卉（Sunflower）4個經典花卉主題珠寶系列注入下午茶各式甜鹹茶點造型之中，例如配有小太陽花朱古力的鮮芒果忌廉卷、優雅淺藍色的雲呢拿忌廉配脆脆曲奇等，配合富有海瑞溫斯頓特色的餐具，視覺味覺皆誘人之至，令人愛不釋手。