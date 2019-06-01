法式庭園「飾」香味俱全

當然，打卡重點不止要吃得招積，還要美得出色。歎法式華麗庭園下午茶均可獲贈「香港嘉里酒店 × Les Néréides」限量版品牌手鏈及購物禮券，讓你可以隨即戴上手，向朋友展示美態。手鏈藍色手繩部分是嘉里酒店的標誌顏色，紅色心心吊飾則是Les Néréides特別為這次合作而挑選，別具意義。

■法式華麗庭園下午茶

供應日期：即日至8月18日

時間：周一至五下午2:30至5:30；周六、日及公眾假期下午2:00至晚上6:00

價錢：兩位$638，另收加一服務費

地址：紅磡灣紅鸞道38號 香港嘉里酒店1樓Lobby Lounge大堂茶座

查詢：2252 5237