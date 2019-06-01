百年腕表展：人類登月50年 昔日登月紀念腕表出展

這批藏品是由單一藏家自少年時代起，花40多年心血收集而來，總數逾1000件，首次在拍賣市場上現身，涵蓋1920年代至今每一個年代，包括百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士（Rolex）、歐米茄（Omega）、豪雅（Heuer）、浪琴（Longines）、摩凡陀（Movado）及宇宙（Universal）等頂級古典鐘表品牌的腕表、時鐘、鋼筆及相關紀念品。

今次展覽率先展出當中逾600件藏品，讓大眾有機會欣賞實物，了解鐘表業過去100年的發展史。展覽結束後，「世紀系列珍藏」將分批上拍，首批將於6月12日邦瀚斯「香港鐘錶專拍2.0」中登場。

■「世紀系列珍藏：百年時計」展覽

日期：即日至6月12日

時間：周一至五早上9:00至晚上6:00

■邦瀚斯「香港鐘錶專拍2.0」

日期：6月12日

時間：鐘表拍賣早上10:30開始，「世紀系列珍藏」拍賣部分下午2:30開始

地點：香港邦瀚斯藝術廊（金鐘太古廣場一座2001室）

查詢：2918 4321

文：Tung Cheung