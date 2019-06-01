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2019年6月1日星期六
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下午茶花花世界 邊歎邊學做和風髮夾
法式庭園「飾」香味俱全
食得的花卉「珠寶」
英國快閃餐廳名廚炮製家常菜 雞蛋和士兵變奏添脆味
清新版墨西哥菜 海鮮「雞尾酒」開胃
飲食Quicknote：珍稀靚茶與中菜交融
澳洲新南威爾士州 747駕駛艙玩到機翼 世界最大噴水洞打卡
《乾草堆》逾億美元天價成交 莫奈光影手法見真章
其他莫奈拍品：人景植物皆見美學
專家教路：睡蓮作品色調各不同
百年腕表展：人類登月50年 昔日登月紀念腕表出展
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其他莫奈拍品：人景植物皆見美學
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【明報專訊】除《睡蓮》外，莫奈也用建築物、人物和其他植物施展其光影美學。
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下午茶花花世界 邊歎邊學做和風髮夾
法式庭園「飾」香味俱全
食得的花卉「珠寶」
英國快閃餐廳名廚炮製家常菜 雞蛋和士兵變奏添脆味
清新版墨西哥菜 海鮮「雞尾酒」開胃
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