《乾草堆》逾億美元天價成交 莫奈光影手法見真章

《乾草堆》是莫奈在19世紀創作的作品，普通人看他的作品總覺得構圖相似，就像相機連拍。「不少人以為印象派畫家憑印象畫畫，筆觸一定粗疏鬆散，其實是誤解。他們專門追求光影細節，甚至追求把那一秒鐘的每絲陽光一模一樣地畫出來。」August Uribe盛讚說。

「莫奈的風景構圖不算突出，功架在於光線描繪。他喜愛繪畫同一主題，25幅同系列的《乾草堆》作品便花了近18個月完成，這手法在當時極創新。」用相機攝影，只要輕按快門便可「框住目前大概」，若用畫筆和顏料，要準確留下浮光掠影便是鬼斧神工。「他每每花超過一年觀察同一環境，但每幅畫所呈現的只是一秒的影像。」

一年觀察環境 憑記憶還原

August Uribe指，莫奈長期觀察同一風景，發現在不同時間和氣候，光線投射在同一物體上的色彩各有不同。他先把畫面記進腦海，再用緊密拼接的色彩碎點嘗試在畫紙上還原。「印象派畫家重視寫生，不但在室外起草，甚至帶備顏料在現場上色。莫奈的人生可能有25%時間在寫生中度過！」

記者靠近《乾草堆》，嘗試近距離研究莫奈如何用顏料呈現光線層次，但August Uribe說把幾幅同主題作品放在一起對比才有趣。不過莫奈大部分作品已「名花有主」，August Uribe便透過電腦圖檔，解說4幅蘇富比曾拍出的《睡蓮》系列。

「《睡蓮》作品構圖很接近，但色調卻有天壤之別。除了陽光角度外，天空雲層的疏密程度，亦會令投射在物體表面的光線產生變化，欣賞時一定要留意水面上的天空倒影。」August Uribe笑說，有藏家偏愛花朵數量較少的《睡蓮》作品：「若花朵太多，那麼畫中的水面倒影比例便少了﹗」

文：呂瑋宗

編輯：王俊杰

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