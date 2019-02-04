澳洲新南威爾士州 747駕駛艙玩到機翼 世界最大噴水洞打卡

從悉尼乘車約1.5小時便可到達小鎮凱阿瑪，噴水洞（Kiama Blowhole）位置就在南岸地標燈塔的旁邊。我們抵達的時候，所有人都在找一個有利位置，靜待洞穴噴水的一刻。先是遠遠傳來陣陣海浪聲，不多久耳畔便傳來一陣轟然大響，洞穴湧出的巨型浪花直噴至半空，近距離感受到大自然的威力，十分震撼。

海水湧至 2.5米洞口爆發

據知，這一帶石頭是火山岩，約2.6億年前形成，噴水洞口直徑約2.5米，離海平面約30米高。巨岩由於長期被海水侵蝕，下方完全被掏空。當大浪湧至時，岩下的海水衝上洞口，噴射式的「爆發」出來，並發出Whoosh的聲音。導遊指當日風浪不夠強勁，不然水花可以更高。

凱阿碼是個名副其實的寧靜小鎮，玩樂事物不太多，睇完Kiama Blowhole可考慮跨城遊覽，到伊拉瓦拉（Illawarra）最方便，自駕半小時就到，亦可以坐火車前往。

藏品包括747客機、「空中女王」

全世界的機場範圍之內，鮮會設有航空博物館，即使有，規模也不大。在伊拉瓦拉就有個儼如巨型貨倉般大的HARS Aviation Museum，這裏的工作人員大部分是老人家，聊起方知他們是義工，過去的職業都跟飛行工作有關，每有訪客來，他們便充當導賞員，陪同客人參觀博物館。館內展品件件都是珍品，小至襟章，大至軍機、民航客機都有（博物館收藏了整架747客機，露天位置也擺放了澳洲航空退役的空中女王號），記載了上世紀澳洲空軍及航空歷史。遊客既可以近距離拍照，還可登上部分客機。

我是飛機常客，對民航客機較感興趣，展館停泊了一部紅白色的飛機叫Connie，大家都很好奇她的名字由來。義工Phil便說到該飛機原本叫Constellation，有名飛機師兼飛機發燒友Tom Harwood稱它做Connie，自此就成為了該客機的別名。Connie在1951年首飛，昔日澳航最多擁有16架，負責飛行悉尼到倫敦的黃金路線。其實，Connie跟香港甚有淵源，據說曾在啟德國際機場升降。相信上世紀90年代，坐過澳洲航空的客人都會有印象。

漫步機翼 深入駕駛艙

相對於Connie，波音747客機應更為大家所熟悉。它被譽為珍寶客機，全機座位普遍超過350個，載客量在A380面世前可謂數一數二的多，深得各大航空公司歡迎，而澳洲航空的機隊中仍然以波音747來運作部分國際長途航線，包括悉尼、香港、三藩市、東京羽田等。我們乘搭飛機，鮮有機會走勻整架飛機，來到這裏，大家有機會看看，還可以在機翼漫步及到駕駛艙「駕駛」飛機。其實，參加這兩項活動的費用頗貴，但當想到，一生中有沒有機會可以做這些事時，就會覺得一千幾百並不算什麼。機翼漫步是相對簡單的，安全措施做足，在職員指導下在機翼上走動，挺有趣的啊。

化身機師學員 前機師指導駕駛

至於「駕駛」飛機，絕對是超乎想像的體驗。筆者過去曾在某航空公司總部試過模擬駕駛，印象中都是自動導航，臨近降落時才推起落架、拉拉軚盤便完事，但這次體驗完全是兩回事。曾任機師的Pete，在駕駛艙內為我詳盡解釋不同按鈕的用途，又介紹由起飛至降落的每個程序，強調不可以少做任何一項。其實飛機也沒真正起飛，但我感覺自己真的是個機師學員。

最搞笑是他教我處理緊急情况，找出源頭我可以理解，但翻查緊急手冊找處理方法，我們都忍不住反問來得及嗎？他悠悠地說沒問題的，並指每一個工種都各有不同，都要在手冊內找答案，當然機師固然要有應變，以及迅速處理危機的能力。

◆HARS Aviation Museum

地址︰54 Airport Road, Albion Park Rail, NSW Australia

查詢︰61-2-4257-4333/www.hars.org.au

■人氣食店

◆為有營早餐戰勝睡魔

凱阿瑪雖是個小鎮，但不乏網紅小店。不介意早起的，可以去The Hungry Monkey。該店設在百年排屋，早上7時許，小店竟然內外都坐滿衝着它的早餐而來的人。食物以當地食材製作，菜單相當健康，主打果食、穀物及超級食物。來一杯Flat White，美好一天從此起。

◆The Hungry Monkey

地址︰5/32 Collins Street, Kiama, NSW Australia

查詢︰www.thehungrymonkey.com.au

■旅遊錦囊

簽證︰BNO或特區護照入境澳洲均須簽證，可網上辦理ETA電子旅客入境申請，費用20澳元，網址︰www.eta.homeaffairs.gov.au/ETAS3/etas

機票︰澳洲航空於1949年正式在香港營運航空服務，而今年正踏入飛行70周年紀念，不時推出機票優惠，來回香港悉尼經濟客位，價錢約3820港元起（未包稅及附加費），查詢︰www.qantas.com.hk

插頭︰兩腳八字插頭

協力︰新南威爾士州旅遊局（www.visitnsw.com）

文：洪白嵐

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com