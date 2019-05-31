沙發薯：劣幣當道50年

由2017年的《流行經典50強》開始，這個懷舊音樂節目系列竟然誤打誤撞，變成無綫周末的王牌節目。說是誤打誤撞，因為《50強》原本只是電視台為慶祝50周年台慶的節目，邀請原唱者和其他退隱多時的歌手演繹「金曲50強」，怎料收視和口碑都不俗，掀起懷舊風潮，有些久未露面的歌手更藉着節目鹹魚翻生，電視台隨即添食製作，由嚴選的「50強」變成無邊無際的「50年」，「流行經典」這把尺亦愈拉愈闊。

老實說，筆者也愛懷舊，音樂選擇仍停留在八九十年代，所以絕對不會反對長輩聽老歌，亦不抗拒藉着節目重新認識一些經典金曲。但節目已播出兩年多，漸漸黔驢技窮，嘉賓由以往的當紅歌星，變成早年被淘汰的三四線歌手，他們獻唱的亦由自家首本名曲，變成「口水歌」，甚至聞所未聞的Side track。更離譜的，甚至有歌藝不精的藝員上節目大展歌喉虐待觀眾，難為現場的大媽大叔仍要像《中國好聲音》般，扮成聽得如癡如醉。

我們不得不承認，過往香港樂壇太風光、選擇太多，不少歌手都面對殘酷的競爭，或許有小部分滄海遺珠，值得擁有另一個被欣賞的機會。但當年的樂迷也不是傻的，以聲色藝來汰弱留強絕對合理，某些重上《50年》節目的歌手，亦以自己的表現證明當年樂迷放棄他們的選擇正確，那為何我們仍然要以「懷舊」的名義，去降低自己的要求呢？

團友劣行 魔高一丈

再看《臥底旅行團2.0》，就更發現不少擁有崩壞價值觀的長輩，其實是社會衰敗的幫兇。製作團隊假扮普通旅客，報名參加以低廉團費、甚至回贈貴價產品的內地旅行團，了解旅行社和景點的運作，以及旅客跟團的心態。說穿了，這些旅行團跟內地旅客到香港參加的零團費旅行團沒有兩樣，都是帶旅客去伙伴商店購買價貴物賤的產品，以營業額拆帳形式，補貼廉價團的支出。可是參加的團友都不是省油的燈，節目中有不少團友都具有豐富的參與廉價團經驗，更能滔滔不絕地教導主持避開甚至無視景點負責人的硬銷，只是專心的食到盡玩到盡，最緊要等到散團之前的派禮物時間袋袋平安，如果禮品有任何不妥，更會突然知道維權的重要。

廉價旅行團是市場機制衍生的產物，旅行社、景點和旅客明買明賣，這個經濟行為沒有什麼不妥。但團友貪小便宜的心態，以及旅行社利用團友這心態去操作，才是問題所在。過程中所有參與者，都本着「賺到盡」的精神，旅行社伙拍商家以高價售賣下欄貨，團友付出少少錢就要求五星級享受，搶吃團餐搶奪贈品而起的糾紛不絕，甚至在拿到贈品之後轉手賺錢，不但又食又拎，成功的話更可以賺回甚至賺突團費，食相難看至極。

品味和品格需要培養，為了自己利益而將兩者降低的人卻反而愈來愈多，不但《50年》和《臥底》展現的長輩如此，社會上那些口口聲聲愛國愛港愛和諧的還不是如此？我無意再次挑起世代之爭的口水戰，無差別地將所有長輩都標籤成無品無格的大小無賴，但可惜這群擁抱「人不為己天誅地滅」道理的「Me generation」，確是現今社會的主流。很快地，這些劣幣就會佔領整個香港，根本不用50年。

文：梁慧思