人到四十失方向 10招應對 化危為機

心理學家認為，其實這是一個自我檢視的好時機，如果定下新目標，危機可以變為轉機，或可開創人生新一頁。

中年危機（mid-life crisis）一詞，由加拿大心理學家Elliott Jaques於1960年代提出，形容到了40歲左右的男性，事業穩定，但踏入人生下半場，面對逐漸被淘汰的現實，開始對自我價值感到動搖及懷疑，出現消極情緒。在這階段，會反思自己想要什麼？想做什麼？甚至作出巨大生活轉變，追尋未完的夢想。

懷疑自我價值 情緒變消極

臨牀心理學家鮑偉豪表示，「中年危機的『危』字，意味着個人的需要是否得到滿足？能否朝着自己的理想進發？如果不能，很可能會停滯不前，原因之一是待在舒適區太久，不敢作出新嘗試。『機』是把握到機會，找到新方向，向新領域發展，工作和生活得到新的滿足感。」

嘗試新事物 證明「寶刀未老」

他續說：「每個人在人生上半場，主要是滿足別人的期望，生活上的需要；到了人生下半場，就想滿足自己，追求自己想要的東西，尋找新方向，希望做一些從來沒有做過的事。例如不常運動的人，或會突然勤做運動，甚至跑馬拉松，以證明自己『寶刀未老』，能再闖高峰。」也有人選擇創業，因為人生已過了一半，不甘心一世打工，姑且一試。

■20%人有中年危機 內向易中招

是否每個中年人也會出現中年危機？未必。

臨牀心理學家余文蕙表示，不要混淆中年危機（mid-life crisis）及中年壓力（mid-life stresses），「這個夾心年齡的常見壓力源頭，包括工作轉變、自身或配偶健康問題、與青少年期子女的溝通困難、照顧年長父母、夫婦面對空巢期等等，如個人能力未能應付這些壓力才形成危機。根據外國研究顯示，只有大約20%的人出現中年危機，原因與面對的壓力事件、性格及應付能力有關」。

例如一名已婚男士，工作穩定但未有突破，子女逐漸長大，太太亦有自己的興趣和事業，如果個性較內向，沒找朋友傾訴，沒有建立新興趣等方法應對，便會容易產生消極想法，感到生活空虛，甚至質疑自己的價值。

未能應付壓力 形成危機

女性也一樣，尤其是家庭主婦，踏入中年容易出現焦慮情緒。鮑偉豪解釋，「其中一個原因是她們發覺自己的角色跟以往不同，子女長大後不再依賴自己，質疑自己接下來要做什麼？若不懂建立興趣，將心力投放於在其他地方，容易出現焦慮情緒，引發中年危機。」

■跟伴侶步伐不一致 「出軌」高危期？

網上不少文章討論外遇與中年危機，有人認為想出軌或是已有外遇，是男性中年危機徵狀之一。

鮑偉豪解釋，「一個人在二三十歲結婚，到了四五十歲，個人的需要可能跟當年不一樣，尤其是跟伴侶步伐不一致時，會質疑自己是否想跟她或他共度餘生？也會問自己到底想要什麼？新歡帶來新鮮感和刺激感，亦證明了自己仍有吸引力及競爭力，所以有些人在中年時會出現婚外情。」

在中年階段，有些人心裏或會出現改變現狀的想法。鮑偉豪提醒，如果有些決定會影響到和伴侶的關係，例如離婚，那就要認真思考。「這個決定是經過理性分析，還是純粹出於新鮮感？一旦被新鮮感冲昏頭腦，會使人失去理智，當新鮮感過後，能否承擔後果？」

■傳承創新 拒絕「頹廢停滯」

雖然未必人人也有中年危機，但當你踏入4字頭，不論男女，或多或少也會出現一些心理變化。許多著名的心理學家從人生成長角度，解釋中年出現的現象和心理問題。

根據瑞士著名心理學家、分析心理學始創者榮格（Carl Jung）的心理學學說，人在40歲前，努力達成社會對自己的期望和要求，但進入中年時期，人已適應了外部環境或已功成名就，生活彷彿沒有了意義，感到人生不完整。要順利度過這一時期，關鍵是要好好正視自己的內心世界，尋找、發掘新的生活意義。

而美國著名發展心理學家Erik Erikson，把人生按年齡劃分為8個階段，而人到中年（約40至65歲）會出現兩個情况，一是「傳承創新」（Generativity），認為人在這個階段仍需培育年輕子女，沒有子女的亦可將個人理念、價值、知識和技能傳給後輩。當自己仍能發揮影響力，便會覺得生命有意義，使人在工作及生活上感到精力充沛。相反，若然無法發揮生產力及影響力，便會覺得生命缺乏意義，出現「頹廢停滯」（Stagnation）。

■知多啲

◆10招應對中年危機

1.嘗試新事物

鼓勵自己嘗試不同的事情，例如做運動、建立興趣、讀書等等。嘗試新的活動及接受新事物，可以讓自己以新的視野看待人生。

2.跟朋友傾訴

若面對中年的心理變化而感到憂慮，不妨多跟朋友傾訴，交談過程需要整理思緒，很多時會因而發現面對的問題沒有想像中嚴重，原來身邊不乏同路人，共同經歷這一階段。

3. 回顧理想

回顧當初工作及建立家庭的理想，現在實踐了多少？分析現在跟之前所重視的價值觀是否一樣，認清現在重視的人生意義，以調節目標。

4.訂立合理目標

了解自己的長處和限制，例如工作的穩定性，還可發展的機會，體力能否應付等等，了解這些之後，訂立合理的新目標。不宜因為過去理想未能達成而貿然作出巨大轉變，即使打算作出轉變，應多想幾個方案，向相關人士查詢，認清當中的可行性。

5.懂得感恩

懷着感恩的心，明白日常生活中出現的事物和擁有的東西非理所當然，感恩自己是擁有而非失去。每晚睡前記低3項值得感恩的事，儘管那只是微不足道的事情。

6.傳授下一代

考慮參加一些導師計劃，利用專長、人生經驗及智識，與下一代分享。

7.情緒轉移

當夫妻步入空巢期，可考慮建立共同嗜好，並將心力從照顧兒女轉移到配偶身上，肯定對方的內在美及價值，一起面對中年的心理變化。

8.保持運動

每日運動20分鐘，保持一定活動量，提升身心健康。

9.提高減壓意識

認清壓力來源，如不能控制的，轉為着重處理負面情緒，而非堅持尋找解決問題的方法。若出現抑鬱、焦慮症狀，應找朋友傾訴，或尋求專業人士協助。

10.貢獻社會

主動學習一些技能然後做義工幫助別人，例如學會剪髮替老人家義剪，這種無私奉獻行為，有助提升自我價值。

資料來源：臨牀心理學家余文蕙及鮑偉豪

■今期專家

◆鮑偉豪博士（臨牀心理學家）

◆余文蕙博士（臨牀心理學家）

文：李佩雯

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com