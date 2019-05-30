厚顏無恥，又吃又拿？

這是我第3次前來拜訪前市長。啟程時才聽說69歲的他又參加競選副省長，投票日就在我們到訪的那個周末。我掙扎了一會，還是厚顏無恥地求問他招待我們，他竟然一口答應，約好是投票日翌日！投票日當天，他還打電話通知我們，剛熟的櫻桃一夜之間被黃鼠狼偷吃了一半，只好把小狗綁在樹下，指靠牠為我們守護櫻桃。從海邊開車1個多小時，來到海拔1150米的高原Lasithi。廣闊的高原只有前市長一間小屋，還有一個頗大的果園，種植的都是種類多樣的果樹、蔬菜和香草。

自家後院種葡萄樹 釀製白酒

甫到埗便感受到濃厚的希臘文化，品嘗他在後院種植的葡萄樹釀出來的白酒（Raki），是當地最普遍的一種烈酒。旁邊是他自製的芝士，他教我們沾蜂蜜來吃。我要留肚子吃大餐，唯有厚顏無恥地問主人能否把芝士帶走，翌日早餐慢慢享受。

他端上一大瓶海鹽，我不禁微笑起來，知道他又會訴說去年跟我提過的一件小故事：他出海提取海水做鹽，卻發現海中有3名半死的難民。他們本想逃難到北部的雅典等歐洲大陸城市，卻不知怎地掉進海裏，並往南漂浮到克里特島。前市長救起他們，回到岸上找有關政府部門幫助他們。他們身上沒什麼能送給前市長，就只有身上的一件救生衣。這件救生衣一直放在高原的這間屋子裏。

他在後院放了一個大爐燒羊肉，在另一個傳統爐子裏慢慢烤豬肉，下面有一個裝滿薯仔的盤子，邊烤豬肉邊滴下來的油，烤成全世界最好吃的「邪惡」薯仔！前市長說平常他用自己釀製的紅酒款待客人，那天他想我們品嘗東部一所修道院出產的紅酒。那修道院是全島第一所採用有機種植的葡萄園，出產品質最好的紅酒。

我們像剛出獄一樣，厚顏無恥地大吃大喝4小時。主人在後院種植的士多啤梨剛成熟，收割後放在雪櫃全留給我們。看見如此肥美發光、「地上熟」的新鮮士多啤梨，我們迅速將之秒殺，然後才醒覺沒有與主人家及其朋友一同共賞，果真厚顏無恥！

前市長也請來一位老牧羊人，帶來一桶新鮮羊奶，放入濃縮劑並加熱，弄了1小時才能做出芝士來，第1輪需發酵3個月才能吃，第2輪須等3天，而第3輪可當場新鮮吃，都是難得一見的手做芝士。我知道很快又會對這些美食念念不忘，唯有厚顏無恥地哀求他，讓我帶走白芝士，連麵包也順手包起來一併拿走。他見我們欣賞至此，高興到不得了，連最後一瓶還未打開的修道院紅酒也塞給我們。我嘴巴說不好意思，身體卻很誠實，邊耍手擰頭邊一手抓過酒瓶，暗自盤算什麼時候把它喝掉。

一幫厚顏無恥之徒，又吃又拿，卻一點也不神憎鬼厭，而是可愛、有品味、懂得欣賞主人家一番心血的知音人！

文：何靜瑩

（Ada.Ho@Paxxioneer.com）