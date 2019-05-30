德國人很重視生日，不論規模大小，每年都會慶祝，尤其是16、18、25和30歲，以及其後所有5之倍數的年歲都會有較大型的慶祝。我的德國朋友會幫她們的小孩從1歲開始舉行生日派對，在小孩進幼稚園之前，生日派對的賓客名單是由父母作主的，往後的就由壽星自己話事了。小孩子一般在家中舉行生日派對，直到小學及初中時期則較多在公園、農場、室內遊樂場或博物館等地方慶祝；而通常參加者父母只負責接送，並不獲邀參加派對。還記得大兒子1歲半時參加過人家的生日會，在我不在場的情况下，初嘗了他人生第一口朱古力蛋糕，原本我還以為可以好好把關，兩歲前不給他吃糖果和朱古力呢！

駕駛課程慶祝18歲成年

直到16歲，被稱為「即將成年」，生日時朋友及家人會在壽星的頭上撒麵粉；18歲正式成年，為慶祝人生踏入另一階段，朋友會向壽星砸雞蛋，而不少父母會在兒女18歲生日時送上駕駛學校課程，這份價值數千歐元的大禮，意味着孩子拿到駕駛執照後，需要更加成熟和獨立。

18歲往後的生日慶祝，通常離不開喝酒和跳舞，年輕人就是有燃燒青春的本錢嘛。直到25歲如果還未結婚，生日當天男壽星的住所前後會被親友掛滿「舊襪子」，德語寓意「光棍」；女壽星的家外則會被掛滿「舊煙盒」，德語寓意「老處女」，這是一個德國舊有的傳統，來宣告房屋中仍有剩男剩女。我在去年看見過一間房子外掛着很多襪子，當時我還以為屋主以「藝術方式」在晾衣服呢！不過時移世易，現今很多人都推崇遲婚主義，25歲未婚也算不上剩男剩女。

提前祝賀招不幸？

除了吃喝玩樂，德國人通常都會為朋友送上大約10至20歐元的小禮物慶生，禮物不在乎價值但在乎心意，而且還會寫生日卡道賀。但切記不能提前向德國人祝賀生日，他們認為這會帶來不幸，所以只能在正日祝賀或往後補祝。另外，德國人通常是壽星自己做或買蛋糕請朋友吃，如果他們喜歡自己工作的地方和同事，亦會帶蛋糕回公司一同享用，分享生日喜悅。

每一個人的生日都是值得紀念的，不要為生活而忽略自己，好好為自己及所愛的人慶生吧！直到今日我還記得30歲生日時，一班朋友集資送我30份小禮物，喜歡她們的窩心，懷念當日的歡樂，亦享受和她們一起的時光。不知道我將來會怎樣度過40歲生日呢？

文：豆媽

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