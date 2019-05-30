創意總監考牌作 告別完美 率性當家

BV在Tomas Maier年代曾有過光輝時刻，中環OL無人不手持一個織皮袋，那是品牌最風光的日子，業績在當年PPR集團（即現今的Kering）來說是數一數二。不過，都是10多年前的事。近年，不少人開始詬病BV日漸老化，衣服不合時宜，女人穿衣的選擇多的是。一手活化BV的背後推手，名字叫做Daniel Lee。

忠於定位 活化品牌增添韻味

他是何方神聖？這位80後的英國籍設計師，畢業於中央聖馬丁藝術設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design）。不錯，他就是Phoebe Philo在Celine年代的大弟子。在2012年正式加入Celine之前，曾先後為Maison Margiela、Balenciaga和Donna Karan工作，對設計工作室專業知識的掌握是毋庸置疑的。

上任BV後，Lee立即着手改造品牌形象，清空並重置Bottega Veneta的Instagram帳戶。Lee監督拍攝的第一個廣告，由Tyrone LeBon掌鏡，廣告中的女性形象率性、冷酷，和前任創意總監Tomas Maier拍攝的完美無瑕女性形象大相逕庭。參與拍攝的男女模特兒來自各個年齡層，有着不同文化背景，他們塑造出的形象豐富多元，相當國際化。Daniel Lee不僅忠於BV原來高級奢侈品和專業手工藝的定位，還增添了時代女性獨有的感性韻味。

強調舒適親密 若隱若現流露感性

2019初秋系列是他入主Bottega Veneta後的首個系列，以經典工藝的傳承為本，但時代感十足。單是衣服的線條與廓形，呈現出一股舒適而溫和的觸感，那是品牌久違了的一種味道。無論是緊貼上身線條的外套，還是絲巾式吊帶連身裙，都流露出感性。通過對肌膚若隱若現的表現方式，或者是適度的露膚設計，加上強調品牌標誌性的Intrecciato織皮工藝，設計強調服飾對皮膚舒適度和親密感的重要性。

這位新任創意總監強調，他想追求的是timeless，整個2019初秋系列，色系偏向自然的大地色系，包括皮革棕、咖啡色、黑白米色，或是深紫色等，只偶爾穿插一兩件顏色異常鮮亮的單品。在廓形和色彩上用得簡單，卻不意味不重視細節。就像近期紅得火熱的The Pouch手袋，它們大多沒有襯裏，當用家打開手袋時，你看到的就是和外側完全一樣的內側皮料。這就是BV最引以為豪的經典Intrecciato編織工藝編織出來的皮革。

對品質有如此高的堅持和要求，自然不難收買全球mean到爆的時裝精。事實上，刻下BV那種摩登的，去年齡感，愜意、低調、令人放鬆的設計，正好就是忙碌緊張的都市人最需要的東西。現在的BV接收舊Celine客的說法，應該是真有其事。

查詢：Bottega Veneta 2918 1792

文：張言志

模特兒：Lina W.（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

協力：Vivian Lau

編輯：陳玥玲

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