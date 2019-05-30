以自然為靈感的東方美學 讓家品輕巧有序

當然，Armani另一個聞名的簽名式，是講求存在感的power suit。如果以品牌名物比喻，近年Armani/Casa的發展路線，該是由較接近後期的Power Suit再回到品牌發源點Unconstructed Suit，着重的是家品的結構。有這種考量，除了是品牌需要帶來新鮮感，亦貼合居住空間愈見狹小的實際巿場需要。

今年Armani/Casa一改過去3年在Armani/Casa米蘭旗艦店Corso Venezia 14號作發布會，自2015年後再度回歸Armani/Teatro。當步入展覽空間，會明白為何今次會選擇在Teatro舉行——當你看到會場內的佈置，會明白到為何需要選址於高樓底的空間，來表現系列概念。另一點，與其說是實際考慮，倒不如說是巿場策略的配合。Teatro對面的Armani/Silos，正在舉辦安藤忠雄的個人建築展《挑戰》。按場地而言，是呼應今個以日本為靈感的系列。

以O字圓形為靈感 取其和諧之意

今季Armani/Casa以Nature and the East為靈感，設計以輕巧結構為大方向，並以當中結構捕捉自然的動態，帶出存在於大自然之中的輕巧。當走入全黑並以射燈照出多組家俬的空間內，會看到多個以作品剪影為線條、高達兩米的大型長串風箏，以風箏的輕巧及背後的風力氣流為比喻，點出設計大方向。相比起過去的作品，今季有不少輕巧之作，一改品牌過往monolithic為主的作風。今年亦特別以東方一字的意大利文Oriente字首的‘O’為作品命名，一方面代表東方（Orient），亦以O字本身的圓形為靈感，取其和諧完好之意。最佳例子如以日本劍鐔為靈感的Ode餐盤，又或是以樹脂模仿漆器材質的Odalisca盒子。

概念展示以外，亦有不少就品牌而言的突破之作。例如Armani/Casa一向有屏風作品，配合rubelli布料，但今季推出的Ombra屏風，則採用可旋轉、一邊鏡面一邊布面的屏板，實用同時提高裝飾空間可能性。當然，談Armani/Casa，少不了談及他們出色的面料處理。這種秉承自西裝重視面料的思維，亦可見於今季系列。例如看似用上大理石製成的書桌，其實是將貝殼mosaic拼合而成的black opal shell及spotted green shell飾面。另一個則是Owen書桌上的red drafted stucco紅色飾面，結合灰泥及日本木漆手法，是日本與意大利工藝的結合之作。Osamu蠟燭燈籠則以環保角度入手，以回收皮革及大空衣布料製作。品牌另一簽名式Logo Lamp，即Armani/Casa標誌的枱燈則化身為Mini Logo Lamp，可以無線方式運作。綜觀而言，是多方面貼合家品當下潮流。

湖水藍躺椅 呼應退潮浪濤

但當中最能點明主題的，該是一系列以自然為靈感的設計，呼應現場的風箏佈置。如Onda躺椅，便是其中一例。意大利文Onda，意指波濤。而椅子的結構，亦以沙灘岸邊退潮的浪濤線條為靈感。設計除了用上湖水藍，最意外的細節是當近觀細看，會發現由代表水流的W字紋理密鋪而成的織皮椅面，貫穿整體設計概念。另一個能展現主題的作品是新版本的Riesling酒櫃，設計同樣以水為概念，用上由象牙色漸變到深藍色的樹脂製作moonlight飾面，配合雨滴在水面的漣漪。整個飾面最獨特的地方是當中的漣漪紋理由立體化為平面，由凹凸變為平滑，是質感上的漸變。上述兩個例字，正好闡明Mr. Armani在今季如何在無形的自然現象捕捉到當中的結構，將現象背後的原理化為結構，一如會場上的風箏佈置所示。

查詢：Armani Casa 2882 2239

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：陳淑安

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