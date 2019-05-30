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2019年5月30日星期四
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秉承日式新舊美學 服裝建築交織時間維度
名師設計文化交匯 穿梭京都古街到星街
百變香水 藝術成招牌
懷舊包裝 炮製復古唇膏
創意總監考牌作 告別完美 率性當家
手作花飾 穿花上身
力士廣告與陳偉霆
生日快樂
厚顏無恥，又吃又拿？
復古手袋橫掃時尚界
新袋「低調」搶眼球
Timeline
以自然為靈感的東方美學 讓家品輕巧有序
意大利布料 由古典邁向現代
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【明報專訊】以下是Alessandro Michele坐正Gucci創意總監後，為品牌創作的大熱袋款：
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秉承日式新舊美學 服裝建築交織時間維度
名師設計文化交匯 穿梭京都古街到星街
百變香水 藝術成招牌
懷舊包裝 炮製復古唇膏
創意總監考牌作 告別完美 率性當家
手作花飾 穿花上身
力士廣告與陳偉霆
生日快樂
厚顏無恥，又吃又拿？
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以自然為靈感的東方美學 讓家品輕巧有序
意大利布料 由古典邁向現代
秉承日式新舊美學 服裝建築交織時間維度
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百變香水 藝術成招牌
懷舊包裝 炮製復古唇膏
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力士廣告與陳偉霆
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