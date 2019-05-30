百變香水 藝術成招牌

以推出淡香水聞名的Diptyque，沒有張揚高調的氣息，優雅的橢圓形香水瓶，散發着一股生活態度與藝術品味。當市面上充滿林林總總的香水品牌，Diptyque能夠獨樹一幟，究竟是什麼原因？「我們總能夠讓用家透過視覺與嗅覺，甚至乎觸覺，來感受生活體驗。」品牌行政總裁Fabienne Mauny娓娓道來。

擁有超過50年歷史的Diptyque，由3名來自不同範疇的藝術家創立，一向把香氛、藝術、生活融為一體。時至今日，人們追求與眾不同，Fabienne Mauny亦深信這正是顧客喜歡品牌的原因：「絕大部分的消費者，傾向喜歡能夠表達個性的香水，而他們總希望找到獨特的氣味，並且不是大量生產的產品，來突顯他們的個性。」

那麼她又是否認同品牌的顧客均為新世代？「我們並沒有特定的顧客群，不過，對於好奇及願意冒險、探索的消費者來說，他們總能透過我們的產品感受新的體驗。」

像說故事 插畫帶出香水概念

另一方面，獨有的藝術氣息亦是品牌的賣點，品牌的每一款香水瓶背後，都會以不同的插畫來表達香水的概念，為每支香水帶來如詩如畫的藝術感覺。「我們一直擅長敘述味道，以藝術的方式，讓顧客透過鼻子、眼睛和手，尋找適合他們的氣味。品牌的神奇之處在於，即使閣下無法完全理解香水的名稱，但總會被其藝術品一樣的美麗外觀吸引。」說到這裏，她補充：「當你拿起香水，看到背後的插畫，它就像在跟你說故事，這是非常的獨特。」

不針對特定群體 男女皆宜

品牌的創作方法從來沒有既定方向，這正是它能夠創作出多元香水的原因，產品一向強調男女皆宜，「由於我們從不創造針對特定群體的產品，因此並不存在限定針對女性或是男性的香水。像品牌首支創立於1968年的香水L'eau，就是一款中性的香水，它正是以一個非常創新、充滿自由氣息的方法來創造的。」雖說創作應不受限制，不過，兩性在選擇香水方面，品味取向顯然略有不同，品牌又怎樣協調？Fabienne Mauny表示：「其實有不少男性也喜歡花香；另一方面，亦有女性喜歡木香味。我們的香水種類非常豐富，當中有花香、木香，還有許多的傳統的香水系列，讓每個人都能找到適合他和她的味道。」

據了解，品牌在過去短短幾年，隨着全球專門店的擴張，單單一年的銷售額便達到4000萬美元，而品牌產品的售價卻並不親民，其價值究竟由何而來？Fabienne Mauny強調：「我們花了很多時間研究香水，尤其重視香水的製作過程，每個過程均非常仔細，好比創作一件藝術品，每件產品都經過不斷的細微調整才得以面世。」

■The Diptyque Fragrance限定店

日期：即日至6月14日

地點：中環荷李活道57至59號

開放時間：上午11:00至晚上8:30

查詢：Diptyque 2521 6799

文：Vivian Lau

編輯：鄺泳嵐

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