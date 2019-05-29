傳統刀術﹕學居合道要「入戲」 跟空氣對打

他受日本動漫吸引而接觸居合道，學了3年。「練居合道體能要求不太高，出汗不多，而且動作簡單，但易學難精。」雖然初學者用未開鋒的「模仿刀」練習，但也要把它當作真刀看待。「刀在不使用時要擺放在木架上，拿起後要用拇指按着刀鐔，避免刀身從刀鞘跣出。」

「你看看，我拔刀後先在敵人面前揮舞，當對方後退便上步追斬。」記者看不見Marco前方有敵人，原來演練套路時要想像和四方八面的假想敵作戰。縱使和空氣打鬥，但角度和發力均要精準。「開始時神情從容不迫，之後逐步加速施展攻防動作，完成後便放鬆身心。」他說演練套路的要訣是「入戲」，大師可從演練者的神情和表現得悉他和假想敵對打的「戰况」。由於不會真人對打練習，為讓學員感受斬擊物件的感覺，導師會安排斬擊草蓆。

駱渭強說練習者不會把刀帶回家，統統儲存在道場。「一來避免在街上惹麻煩，二來一般香港家居都沒地方練習。」他笑說，學居合道並不是為了用來打鬥，講求的是心靈與精神層面的修煉。「我們平時根本沒刀在身。」

文：呂瑋宗