Wine﹕選對杯具喝威士忌不是悲劇

酒杯形狀影響香氣味道

喝紅酒用大肚高腳杯，喝白蘭地卻要用矮腳杯，喝香檳就要用修長杯形的酒杯，那麼喝威士忌，又要用什麼酒杯呢？那就得看你喝什麼威士忌，甚至你用什麼心情來喝了。威士忌酒杯有很多款式，但以形狀來分類，不外乎幾種：杯口是闊口還是收口，杯肚是小肚子還是大肚子，杯沿是直口還是向外擴張；不同形狀都會影響香氣與味道。例如，收口比闊口較能聚攏香氣，但闊口卻可讓威士忌的酒精味快速散去，所以特別適合品嘗高酒精度的威士忌；杯肚則會影響醒酒速度，如果品嘗味道較複雜的威士忌，可能較適合用醒酒較快的大肚子酒杯；至於杯沿，則對甜味的影響較大，通常杯沿向外擴張的酒杯，可以令人更容易嘗出威士忌的甜味。

至於具體來說，威士忌杯有哪些款式呢？

古典杯（Old Fashioned Glass） 勝在外形

電影裏的角色飲用威士忌，最常見到就是這種杯子，香港人多稱為「Rock杯」，因為杯口杯身寬闊，適合用來加冰飲用威士忌（On Rock）；而且由於杯底很厚，調酒師也可直接在這種酒杯調製雞尾酒，其中最著名以威士忌為基酒的雞尾酒正是Old Fashioned，久而久之，也令這款杯子喚作古典杯。

不過如果想認真品嘗威士忌，並不適宜使用古典杯，因為其杯口闊、大肚子的形狀，很難聚攏香氣，酒也較易氧化，影響味道，不適合純飲，慢慢品嘗。那麼為什麼電影中的角色飲威士忌總是用古典杯？其實只是因為造型而已，試想想奇洛李維斯飾演的傳奇殺手John Wick與死敵在Continental內的酒吧對飲時，喝波本威士忌卻拿着優雅的聞香杯，氣氛會多麼尷尬。由於古典杯的「功能」在於外形，因此不少酒杯商都愛製作造型精美、用料上乘的古典杯，日本製的甚至杯底會有富士山的浮雕，是以一隻漂亮的水晶古典杯售價動輒上千元，但那種「墜手」的質感，卻又真的令人愛不釋手。要注意的是，有些古典杯弄巧反拙地不用透明而用上彩色，卻影響了視覺享受，畢竟觀色在品嘗威士忌也是重要一環，而琥珀、深棗等才是威士忌應有的顏色。

高球杯（Highball Glass） 酒不易淺出

一般不會用中文名叫這款酒杯，正如你叫一杯Highball，就只會用上英文吧；而這種直口、高身的酒杯，最主要目的就是盛載Highball——一種威士忌加冰加梳打水的清涼飲品，我吃日式燒肉時的最愛。高球杯容量大，高身設計也讓酒或水等不易濺出，因此調酒師可以直接用來調酒，平時也可用作水杯吧。

鬱金香杯（Tulip-Shaped Glass） 聚攏香氣

源自品飲西班牙雪莉酒的Copita Glass，同樣杯肚是小肚子，有一小杯頸，分別在鬱金香杯的杯口直開，而Copita稍微內收。鬱金香杯又叫Dock Glass，名字由來據說是商人在碼頭落貨時用這款小杯子試酒。這款杯子又的確很適合試酒，小肚子能聚攏香氣，小杯頸可讓手指輕輕揑着，不讓手掌溫度影響酒的味道，但如果遇上酒精感很高的威士忌，小小的蛋形杯身又很適合用手掌拿着，以體溫助酒精揮發，功能齊備。

有時在專業蒙瓶試飲的場合，則會用上跟鬱金香杯相似的ISO杯，但ISO杯有國際標準——杯高155毫米，杯身直徑不寬於65毫米，杯口直徑46毫米，優點也一樣，只是那堆嚴格的數字難以讓人輕鬆地品嘗威士忌。

Glencairn聞香杯 短厚杯底易攜帶

我最常用的威士忌酒杯。由蘇格蘭Glencairn水晶公司專門為品飲威士忌而設計，也是第一款獲得蘇格蘭威士忌協會認可的威士忌酒杯。杯口、杯身的設計跟鬱金香杯相似，優點也相近，杯口稍微窄於ISO杯，較能聚攏香氣，小肚子則讓威士忌適時變化。Glencairn聞香杯最大特點在杯腳，厚重的杯底有沉穩感覺，而且方便攜帶，容易拿着四處走動，所以不少威士忌酒展也愛選用。

Riedel Vinum聞香杯 聲稱令酒體順滑

Riedel是著名酒杯製造商，這款威士忌聞香杯可謂「力排眾議」，沒有小肚子，杯身直，杯口卻呈外擴，這樣的設計不易聚攏香氣。官方的說明則指，這樣的設計是為了讓威士忌由酒杯倒入口中時，沒有滯礙，更易醒酒，也令酒體更順滑；我曾在酒展用過，似乎不太容易有以上描述的感受。不過，這種杯口敞開的設計，若品嘗高酒精感或超重泥煤的威士忌時，可能較能找到當中的平衡。

奇形怪狀 醒酒快

除了上述那些威士忌杯，還有一些奇形怪狀、標榜特別功能的，例如我也買了一隻Norlan酒杯。這隻2016年靠眾籌推出的酒杯，有幾個特別之處：雙層設計讓手掌體溫不會影響酒的味道、杯子內層鰭狀物號稱可讓威士忌有更佳的「透氣」狀態，易於醒酒、平底設計增加平衡及沉穩感覺。不過，不知是否我買的是第一批次的問題，手工跟網上看到的有一段距離，而且太輕，明明是玻璃杯卻少了玻璃杯應有的重量質感；倒是用來品飲威士忌時卻真的有另一種風味，醒酒快，確較適合品嘗味道複雜、酒精感重的威士忌。現在還推出了黑色版本，據稱是為了「盲飲」，但似乎只是市場推廣的噱頭而已。

另一種怪形狀的是NEAT酒杯，造型像痰罐，平底、大肚子、杯口寬闊而外敞，據稱是根據對香氣的科學研究而設計，我沒用過，據網上評價說這款杯子醒酒速度快，所以對味道複雜的威士忌或是老酒效果明顯，而用來飲用較辛辣的波本威士忌，也能輕易帶出其蜂蜜、花香、拖肥糖等甜美芳香。另外，盛載白蘭地、冧酒及龍舌酒等也合適，堪稱萬能，有機會我也想嘗試。

■關鍵詞

Natural Colour / No Colouring

上文說了觀色是視覺享受，但其實坊間有一種古怪的意識形態，就是顏色愈深就是好酒，有些不法酒廠就利用這種消費心態，在威士忌加上焦糖或色素，一方面加強甜度，另一方面令「色水」較深，所以有些威士忌會標榜自己是Natural Colour，自然顏色。其實威士忌顏色深淺跟是否好喝沒太大關係，波本桶的大多較淺色，雪莉桶的大多較深色，深色有時代表陳釀年份較久，但也不是愈深愈好，有時「食桶」太深，味道過重便覺得有點「燶」了。

■ Profile

胡蘇 - 開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。

文：胡蘇

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com