型男不變衣櫥 搖滾叛逆方程式

Hedi Slimane首個操刀的Celine系列，幾乎把在舊東家Saint Laurent的設計「複製」到天橋之上，時裝騷才完結，隨即惹來整個時裝界熱烈討論。有人說他任性、高傲自負；亦有人說，他江郎才盡；甚至有人說，因為他懶得創作……在非常現實的時裝界，Hedi Slimane彷彿被人從天堂打落凡間，頭上光環被時裝迷「沒收」。不過，還是Anna Wintour的評語較為中肯，她表示：「我不認為時尚只能單一化的，Hedi Slimane為Celine設計的系列與品牌原本的路線背道而馳，帶來很多討論和讓人驚訝。不過，這就是他。系列貫徹了Hedi的『信仰』，當中有很漂亮的外套、漂亮的剪裁與首飾。時尚有趣的地方，就是能如此戲劇地融合，帶來迴響，然後選擇自己喜歡的就好。」那麼，Anna姐所說的「信仰」又是什麼？

中佬、輕熟男的情意結

Hedi Slimane自11歲起，就喜歡藝術、攝影與音樂。自他「出道」以來，除了時裝，他亦參與過大碟封套設計工作，為自己品牌拍攝等，音樂成為他創作中的重要元素。他為Saint Laurent設計的首個系列，就大玩1990年代流行一時的grunge rock文化，將搖滾巨星自創的糜爛grunge look「華麗化」。他的做法，既是向喜愛的音樂人致敬，同時正中一班1970、1980後樂迷的情意結──在青春的「聽歌」歲月大家總想模範偶像，dress like a rockstar。以商業角度看，70、80後消費者，正是現時在社會工作，在事業上略有成就、「畀得起錢」買名牌的顧客，結果，他筆下的Saint Laurent大賣，兼成功讓品牌變得年輕化。

來到Celine by Hedi Slimane時代，若撇開系列的風格與他過往的設計有多相似，在款式方面，Hedi Slimane還是依循着他那「成功方程式」，除了繼續以音樂型人為創作靈感，他亦深明男士總不會像女士般每天打扮得花枝招展、風格百出，男人只要找到合適、帶點型的風格便成了。

型男衣櫥必備

所以男裝部分，Hedi Slimane帶來的均是百搭易襯款式，例如biker jacket、白恤衫、西裝外套、幼領帶等，並以永恆、耐穿的黑色為主調，綴上拉鏈、窩釘點綴。因為對於Hedi Slimane來說，由始而終，男人穿搖滾風格服飾才算型！就正如那貫徹Dior Homme年代，極貼、纖腰剪裁的緊身褲，總令人聯想起一班只顧吞雲吐霧、玩音樂的「rock友」。

查詢：Celine 2525 1281

文：Vivian Lau

模特兒：Joao G（Quest Model）

化妝及髮型：Chris Lam、Cathy Zhang

編輯：王俊杰

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