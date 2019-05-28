論盡教育：看爾橫行到幾時？

王師奶不信占卜星相，不信命理風水，但信天道人心，也信因果。當有人埋怨「殺人放火金腰帶，修橋整路無屍骸」之際，小婦人信天有道，人有心，作惡因必有嘗惡果的一天。王師奶每看到惡人當道，善人委屈時就想起「嘗將冷眼觀螃蟹，看爾橫行到幾時」這詩句。當然，看到小人「惡死能登」打橫行，除了念念有詞，深信天道人心外，真係無符。

教師跳樓案 靜靜扮無事？

講咗一大堆看似無關虛話外，入正題了。東華三院李東海小學校長病假中，辦學團體東華三院畀所謂「校政專家」批評過太高調後，果然從「善」如流，變咗無聲鴉雀。噤聲一輪之後，後果如何？小婦人預測結果如下：

一、風平浪靜後，香港人忘記了曾有教師受壓跳樓這回事。教育局Close file，多一事不如少一事；東華三院新主席上場，唔關佢事，何必多惹麻煩；李東海小學校董會一致通過，靜候校長玉體安康後官復原職。（曾勇敢批評校長泰山壓頂治校風格的教師，必定餐餐食飯無胃口，晚晚瞓覺被鬼追。）

二、教育局設調查小組，調查一輪後，將意見交回校董會處理。校董會處理方法有二：第一告誡校長，學特區政府問責高官，「經一事，長一智」，罪不致辭職。第二將校長調職至東華三院其他小學，讓其他學校分享新校長管治風格。（教師們不用擔心，王師奶估計校長經一事，長一智後，也許溫順如綿羊。）

董之英欺凌事件 教局懶理？

讀者們一定還記得董之英紀念中學欺凌事件，校方發表聲明表示，已獲警方通知不起訴8名肇事學生。王師奶曾關心這8名男子是否仍有上課，在校學生有否新的被欺凌事件？該校校長真是一位巾幗英雌，到現在仍是未發一言，一切事件由學校no.2負責，似乎與佢無關。校董會把校長用金鐘罩罩得密不透風，辦學團體的仁濟醫院似乎讓它自由發展。教育局似乎係路人甲乙丙，唔關佢事，唔通馬鞍山隸屬大灣區，不在楊局長管轄之下？

沙呂小校董會挑戰政府最「威」

王師奶覺得最有Guts是沙呂小校董會，它公然挑戰的不止是楊潤雄局長，它挑戰的是香港政府，也給所有教育界一個壞榜樣。教育局出過列明罪狀的警告信，佢一樣當你死嘅。

小婦人話佢有Guts並唔係讚佢，只係話佢有膽給負面教育畀啲學生，規則係唔使遵守㗎。讚校長勇氣可嘉，畀政府發警告信後仲可以面無愧色，準備拖到退休。辦學團體鵪鶉過鵪鶉，你是否有難言之隱？對校董會的無法無天不作聲，就表示認同。唉！大不了就唔辦學，或辦少一間囉。

楊局長，等乜吖，趁小婦人被激到嘔血之前，救下香港教育，撥亂反正喇！沙呂小校董會，王師奶擲下一句：「看爾橫行到幾時？」

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第243期]