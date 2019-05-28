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Happy PaMa 教得樂 第243期

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家庭有教：戒電子奶嘴攻略（2） 5步建遊戲習慣

【明報專訊】上次提及在電子產品的應用上，家長宜採取「抓大放小」的管教原則，謹守世衛專家提出的時間指引，促進孩子建立手機以外的自主遊戲活動。美國密蘇里大學兒科醫學教授Edward Christophersen就提出，家長可以在日常生活中，協助孩子建立非電子產品的自主遊戲習慣，自然就不會有過多的餘暇和心思去取用電子產品：

1. 生活流程：其實根據現時的學制，幼兒每天在幼稚園均會有自由遊戲的時段，小學生在學校小息時自由遊戲更不在話下。因此，小朋友對自主遊戲的概念不會陌生，家長只需要將之作為生活流程的一部分，每天（或每周）安排特定的時間，當中作好榜樣，「專注活動沒手機」。

2. 步驟：如果孩子本身沒有什麼手機以外的興趣，家長便需要在開始建立自主遊戲習慣的初期，花較多的時間來引導孩子，好讓習慣慢慢建立：

‧ 與孩子一同選擇他感到有趣的遊戲活動，例如填色、砌積木等；謹記「抓大放小」，不要過分管制孩子所選的活動

‧ 先一同遊戲，引發孩子的興趣；當見到孩子逐漸投入遊戲時，家長也逐步安靜下來，減少干預

‧ 當孩子自己投入活動的三至數分鐘時，家長告訴孩子：「我需要離開一分鐘飲水 （家長可按孩子的年齡和能力等，調節時間長度）；家長要言而有信，一分鐘後必須回來

‧ 當孩子逐漸明白家長會在自己遊戲期間離開一陣子時，家長可以將離開的時間慢慢延長

‧ 但要注意，當發現孩子對活動的興趣和投入度開始消減時，就是家長介入中止該遊戲、換其他遊戲的時候，以免孩子對遊戲，甚至對整個自主遊戲時段有任何厭倦的感覺

3. 內容：由於要讓孩子花適當長的時間在某些活動上，因此遊戲本身除了需要有趣味，亦需要有一定程度的複雜度和可延續性，更可以成為一種興趣，例如砌模型、玩積木城堡、摺紙等

用手機拍照 破壞孩子專注

4. 過程：當孩子專注投入自己的自主遊戲時，不少家長會被吸引拿起手機來拍照，孩子的專注力就會被破壞，因此要小心避免。另一方面，當孩子投入了自主活動後，家長宜間中給予「摸頭」、「拍肩膀」、「豎拇指 」等非語言的正面回饋方式，讓孩子知道家長有留意、欣賞自己在專心致志地自主遊戲，亦避免孩子誤以為家長趁遊戲不理會自己，而停止當下活動去找家長。

「抓大放小」的理念，在於抓緊大原則，並不代表要全面放棄電子產品。我們下回再分析家長應如何引導孩子自律地使用電子屏幕。

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。

http://www.facebook.com/eduhkccfs

文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

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