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Happy PaMa 教得樂 第243期

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童途有「理」：及早發現 觸覺過敏可改善

【明報專訊】不少父母都可能聽過「觸覺過敏」這個名詞。又或幼兒園老師曾提及過孩子抗拒被同學觸碰，當被觸碰時會推開同學並大叫，常與同學保持距離，難以投入群體活動。究竟什麼是觸覺過敏？若在嬰兒期發現是否可以改善？

觸覺是皮膚對觸碰的反應，可以分為保護性及辨別性兩種。前者是對危險所作出的防禦反應，避免身體受傷害；後者是用作判斷物體的形狀、質料、溫度及重量等信息，有着探測及辨識環境資訊的重要功能。

過敏孩子易被誤認壞脾氣

觸覺過敏的孩子對於普通的觸覺刺激有過強的防禦反應，別人無意的觸碰，也會令他們感到不安，引致情緒波動，容易被誤認為是壞脾氣。此外，於日常生活所接觸到的衣物、玩具及日用品等都十分揀擇，令家長頭痛不已。

以下是有觸覺過敏的孩子，在嬰兒時期的行為特徵：

1.除父母外，不喜歡被別人觸碰或攜抱

2.臉、頸和嘴是極敏感部位，故抗拒洗頭、洗臉、清潔口腔及刷牙

3.不喜歡觸摸或抓握玩具，對於新的玩具，要觀察很久才肯觸摸

4.只用手指頭輕輕拈着玩具，避免觸碰掌心。極少持續把弄玩具，亦甚少用雙手拿起物件

5.抗拒俯臥，不會用前臂撐起上身及抬頭

6.不喜歡爬，一般只會用拱橋方式滑行。如孩子已經坐得穩，則會用臀部在地上溜着

7.少用雙手輔助身體轉移姿勢，如從躺卧至坐到爬行，或從爬行到站立等。若躺或坐得不耐煩，他們便會叫嚷，讓父母給他們轉換姿勢

8.抗拒赤腳踩草地、沙泥和地氈。踏着不同質感的地面時會有過強的反應

9.若食物的質感、氣味、種類不合意，即使捱餓亦堅拒進食

10.不喜歡某些質料或款式的衣服，或特別偏愛某一類型的布料

媽媽溫柔撫摸 可減敏感程度

關鍵在於經常給寶寶舒服的觸覺經驗，從而減低敏感度。寶寶喜歡媽媽溫柔的撫摸，經常擁抱、親吻、按摩及為寶寶擦身體，可給予他們正常的觸覺刺激。此外，多讓寶寶接觸不同的質料，如膠泥、黏土、麵粉糰及泥沙，使寶寶從日常環境中獲得不同的觸覺經驗。進行觸覺刺激活動時，要注意寶寶的接受程度。開始時要避開臉、頸和嘴等高敏感部位，觀察寶寶的反應，若他們表現煩躁，將頭轉開或哭泣，就要停止活動，讓他們平復情緒後再練習。

寶寶的觸覺過敏令父母無所適從，及早訓練能改善他們的過敏反應，減少對成長的障礙。若家長仍感憂慮，可向物理治療師尋求專業協助。

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

文﹕陳梅筠（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

[Happy PaMa 教得樂 第243期]

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