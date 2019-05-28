華德物語：遇上一級棒的爺爺嫲嫲

德國人不與公婆同住少摩擦

在德國，一個核心家庭就是夫妻二人以及他們的子女，所以年輕夫婦跟爺爺嫲嫲同住的情况是非常罕見的！（其實德國年輕人大多在成年後搬離原生家庭，有求學的，有去工作的，獨立生活是成人生活的重要一環。）正因為不與公婆同住，自然少摩擦，可能一個月都未必見到一次面呢！婆媳關係普遍都比較淡薄，婆婆不擺架子，媳婦也沒有必要服侍公婆呢！反之在華人社會，嫁入男方家中的媳婦（除非有自己的安樂窩）似乎難避免「看婆婆面色」或是「步步為營」，不少丈夫變成夾心階層，在妻子和婆婆中間周旋呢！我的哥哥正正是這種夾心，我媽媽因為不喜歡帶孩子而與嫂嫂決裂，到現在都未能同場出現，有段時間嫂嫂甚至禁止女兒接觸爺爺嫲嫲呢！（德國也有惡婆婆的故事，但這篇文章就先不談及了。）

而我在移居德國之前，只見過婆婆一面，而且沒有約好，我連見面禮都沒有帶，華德爸就拉我入屋參加爺爺嫲嫲舉辦的派對，幸好當晚她喝高了，所以也沒太注意到我呢！後來到我懷孕後才多與她接觸，她和爺爺教我德文，也會準備許多育嬰設備，我在他們家時會主動幫忙做飯或在飯後收拾碗碟，盡量留下好印象。在聖誕節時，我還送上在馬克杯上畫了他們的卡通肖像的禮物，他們感到十分驚喜。日子有功，我和爺爺嫲嫲都親近起來，我敬愛他們，他們也關愛我這個離鄉別井的小輩。現在他們一星期兩次接華德兄妹放學，周末期間也是全天候的陪伴，華德每月一次在他們家過夜，爺孫感情非常深厚呢！

熱心經營婆媳關係

我感恩遇上一級棒的爺爺嫲嫲，也許因為他們是退休教師，語言和心理質素好，所以在溝通方面不成問題。但更重要的是他們的家庭觀念，在退休生活撥出時間來熱中參與孩兒們的成長！當中也有我在開始這段婆媳關係時的熱心經營，始終沒有人會無條件的待別人好，但當大家有共同理念，加上用心交流，最後的結果還是相當美滿的！各位有婆婆的朋友，共勉之！

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味

文﹕華德媽

[Happy PaMa 教得樂 第243期]