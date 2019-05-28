民房四寶：我們與善良的距離

這個周末早上，筆者帶孩子參加工福（工業福音團契）的九龍區賣旗日，用行動支持他們在貧窮關懷和戒賭復康的服務，希望可以讓更多人認識他們的貼地工作及籌募多點經費。畢竟，工福是一所非政府資助的非牟利機構，也沒有接受賽馬會的捐助，要照顧每年大約5000個家庭的需要，工福的營運實在不容易。

變質獎勵 不能栽培善良

這次的賣旗活動，讓我對善良多了一重反思。知道很多家長也會鼓勵小朋友參加賣旗活動，認為孩子平日總欠缺自信，透過賣旗跟陌生人接觸，可以訓練他們的膽量的同時，又可以增強他們的表達和說話能力，是一個很「好」的親子活動。明白父母口中所說參加賣旗給孩子帶來的「好」，有些家長更因為重視這些「好」，而「利誘」孩子參加，譬如說完成後會給他們買玩具，更曾聽聞有家長說在賣旗後會帶兒子去主題樂園。因着這些「鼓勵」，孩子都十分願意參加，可是，生命中原有的善良卻得不到重視和栽培。

賣旗本身是出於幫助他人的善良動機，行動是帶着憐憫和關懷。在一個原本可以休息的周末早上，由清早7時到12時許，犧牲自己的時間和休息，在悶熱的街上向途人募捐，為的不是自己，而是為別人的需要。假如孩子不明白社會的需要、不知道貧窮人的處境，整個早上還要不斷面對別人的漠視、拒絕和身體的疲累，行動就難有憐憫和關懷，也不會看見自己生命中那份寶貴的善良。原本一個善良的行動，只誤以為是父母安排的另一次增強自信和溝通的訓練活動。

基層婆婆 盡力行善

想起在賣旗前一天給孩子們分享我的遇見：

這天在公司附近碰到一名基層的婆婆，我們透過工福在農曆年三十也一起探訪過她家的。婆婆本該是退休的年齡，卻仍然在當清潔工，因她丈夫早年中風，行動不便，生活比想像更難，相信你們都記得。

「婆婆，怎麼會在這裏？你不用上班麼？」我問。

「我特登由大角嘴行過來的，因為知道你幫工福賣旗，我明天一早要上班，怕買不到，所以來找你……」她說。然後在口袋中拿出一張摺得很小的20元，續道：

「婆婆沒有本事，就只有這麼多。」婆婆把錢交在我手，我當時只能用力點頭，根本說不出話來……我看着她，婆婆容貌逐漸變得模糊，恍若天使。

善良，是上天給城市最好的禮物。因着人們善良的行動，活在困乏、艱難的人會得着幫助、得着改變，延續城市中的善良。但當惡漸近，在城市中行善會愈來愈難，盼望我們的下一代將來仍有行善的自由。

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子

文﹕歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第243期]