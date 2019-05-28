副刊
Happy PaMa 教得樂 第243期

Happy Pa Ma

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特教樂與路：成長禮

【明報專訊】剛過去的復活節，我們為30名高中學生舉辦成長禮。這班學生已屆17歲之齡，準備踏入成人的階段。可是，在父母眼中，他們永遠都是小孩子，更何况是這些身體上各有困難的年輕人，他們連最基本的照顧都需要依賴別人，何來成長？父母從來沒曾放鬆過。

我們這班籌委就跟這班年輕人做簡單的調查，想知道他們認為成長最想做的事是什麼。討論一番後，發現這班年輕人最希望是製作簡單的一頓飯給父母享用。何等簡單的想法卻為何從無實現？原來父母們都認為廚房禁地當然不容行動不便的子女，萬一發生意外怎辦？於是，籌委就決定來一個破格。

不可能願望：為父母煮餐飯

我們聯絡了一位廚師——東正師傅，把想法告知他，他二話不說便一口答應相助，還找來了一班義廚幫忙。這班義廚都來自機構Mobichef，機構的理念是用一頓飯的時間，拉近人與人的距離。我們大伙兒開始展開工作會議，目標是於成長禮當天協助這班年輕人準備一頓下午茶餐給父母享用，而整個製作過程他們的父母都全不知情。大家需要帶着30名學生在指定3小時內完成，好等到時給家長們一個「驚喜」，大家都覺得這個任務非常有挑戰性，要在短短時間內完成100人分量的下午茶餐，還要指導不同能力的學生烹調食物，必須爭分奪秒。

當日，學生們一早便到達學校，義廚們開始到場地準備，義工們則協助學生穿上圍裙及分組。由於學生身體及智能的限制，老師事先按學生能力的分組，例如：懂得操控刀剪、能幫忙攪拌、需協助操控工具等。這天的愛心下午茶餐菜式包括：冬瓜鹹蛋雞湯、台式鹵水拼盤、茄子素菜花及翡翠同心卷。第一組負責煮湯的學生，負責把鹹蛋切開，每個學生都有機會參與，義工們協助學生們握着廚刀，小心翼翼地把鹹蛋切開，有的能力較弱的學生就用湯勺弄開。學生們看見自己成功完成，面上展現滿足的笑容。廚師又請他們把冬瓜切粒，看着學生們努力地握緊廚刀，先看準，然後切一刀，再重複多遍，大家合力完成一大盤冬瓜粒。

這邊廂，一位義工耐心地提示一名視障學生拿起一條青瓜片，然後把一片黃瓜一片茄子排列在上，最後用酥皮捲起，義工在旁鼓勵着，看到這個視障的學生成功完成，義工立刻給她點讚。轉身看，一個四肢痙攣的學生，雖然雙手控制不夠自如，但他正努力把雞蛋去殼，好讓廚師把蛋放回鍋子內。

分工合作 完成不可能任務

一轉眼已到下午，家長們魚貫進入禮堂，大家都很好奇成長禮到底來學校做什麼。當司儀宣布成長禮正式開始，學生們已換上醒目的便服，列隊形式把下午茶送到自己父母跟前，家長們驚喜得目瞪口呆，開懷大笑。100份下午茶餐的場面是何等壯觀，再由這班年輕人一碟碟的送上，沒有什麼比這更溫暖吧？

禮堂的熒幕放映着學生們小時候的照片，由過去到現在。最後我們把今早學生準備及烹調過程的片段播放給家長們看，台下的家長們都感動不已，擁着兒女多親幾下。30個家庭在禮堂內盡享天倫，你一口我一口的吃着這份愛心下午茶。整個禮堂的暖度不斷攀升，甜度膩得好比麥芽糖。

「媽媽，我懂得煮飯了。我拿刀切冬瓜呢！」一學生說。「爸爸，快吃，很好吃的。」一學生說。

家長們眼眶都紅了，摟着兒女，安慰地笑，因為他們成長了。

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

文﹕譚蘊華（特殊教育老師）

[Happy PaMa 教得樂 第243期]

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