副刊
Happy PaMa 教得樂 第243期

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校園筆陣．五個小孩的校長：救校小故事

【明報專訊】因緣際遇，我當上全港最低薪校長，成為當時這所村校唯一員工。辛勞耕耘，自強不息，認定自己認為有價值的目標，堅定不移，幸而雨過天青，現在能祝福更多有需要的家庭。

由名校幼兒教育工作者，轉變成為基層學校苦幹一員；這個轉變，讓我能與社會不同階層人士交流教學心得，討論教育意義，擁抱夢想飛翔。當上這個不一樣的校長，除了學校工作，還不時到中學、大學與年輕人會面，分享我的經歷。在演講會上，每每提起兩宗救校歷程中小小故事，是最讓聽者感到驚訝。

外出掙外快 幫學校買雪櫃

我曾為了替學校添置新雪櫃，到一家教育中心做一個講座，為的是掙1000元，可以買一部新雪櫃。因為當我初來村校，百廢待興，樣樣東西都是急於處理。而雪櫃是重要一環，於是急忙了解雪櫃狀况，打開雪櫃門，感覺有點涼意，內裏的燈亮着，就認為沒有問題。但每天打開雪櫃放置茶點時，都會看見有一些白色碎片，零碎地散落在雪櫃不同角落，小碎片面積細如指甲，每天總在雪櫃出現，不以為意。

有一天我如常地打開雪櫃，這回真是不得了，我看見檐蛇一家開開心心在雪櫃裏遊玩，檐蛇爸爸雙眼定定望着我，好像向我打招呼似的。我明白了，那些小小白色碎片是檐蛇蛋殼。相信最初檐蛇爸爸、媽媽藏在雪櫃的膠邊內，所以我看不到牠們。現在小檐蛇孵出了，一家人向我打招呼，可能牠們已認定我也是一家人吧！

與基層孩子、家庭同行，必須要經歷他們景况。於是我對自己說，不能輕易拿銀行存款解決問題，用這辦法不是最好，我只能跟他們一樣努力思考，在困難裏找出路，怎樣才能為生活解困，這樣才明白他們的困難。於是我四出找出路，講座能掙錢，就去做個講座吧！1000元已不錯，再多來一個，就可買一部新雪櫃了!

為了帶孩子 不能上廁所

曾有記者問我，你為理想，可以去到幾盡？大事不說，就講講人的生理需要，再說一個小故事 。當時我伴着5個小女孩，功課完了，正準備茶點，帶着5個小女孩往「排洗」，即上洗手間及洗手清潔。當5個小朋友都上過洗手間，我也有生理需要，於是着K3的大姐姐嘉嘉看管其他4個妹妹，請她領唱一些兒歌。

孩子就是這樣，當唱到第2、3節，大家就爭論起歌詞是否正確，嘉嘉淘氣地說：歌詞正是這樣的，你不信，我就去問校長。這時候，我真的很驚慌，因為這所村校的廁所是給孩子用，連門也沒有，對我這個在城市生活的女性，已經極無安全感；再遇上孩子要進來，我真是嚇一跳，也不安心在廁所內，於是先帶孩子回到課室，安頓她們做一些填顏色活動，這種活動可以讓孩子專注10至15分鐘，正好讓我去一趟學校旁邊的公廁。於是我請嘉嘉再次為我看顧孩子，也請她替我好好關好學校的大門，我告訴嘉嘉什麼人叫開門也不用理會，只有我才可以開門。這小妹妹只得4歲，當時她看着我的眼神，我仍然歷歷在目，因為她實在感覺害怕，看見她這個眼神，我知道自己的決定錯誤，我不應把責任交給一個只得幾歲的孩子。於是，我忍、忍、忍、忍……下去， 回到課室跟她們一起學習活動，直至課堂完了，送她們回家，我才可以到洗手間。

往後的學校生活，我是少飲水，避免上廁所。

多個年頭在村校裏苦幹，每天面對不同困難，我很少回望過去，現在身處家中陽台，微風吹拂，看着雨點飄揚，想起點點往事，別有一番滋味！

作者簡介：其真實故事被改編成電影《五個小孩的校長》。以全香港最低薪校長，挽救元岡幼稚園。元岡幼稚園校長，外號「神奇呂俠」，資深幼兒教育家，

文﹕呂麗紅

[Happy PaMa 教得樂 第243期]

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