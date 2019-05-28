副刊
Happy PaMa 教得樂 第243期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■報讀直資或私小 幼園可選加州天地

問：小兒2016年12月17日出生，現有屯門加州天地幼稚園學前班（PN）及康傑中英文幼稚園（青衣）K1取錄。這兩間學校有何分別？希望將來可以考私立或直資小學，未來兩年也會考慮做「大B」報考其他幼稚園，請問現該如何選擇？

答：屯門加州天地幼稚園是私立獨立幼稚園，不過該校採用美式教學課程及兩文三語；康傑中英文幼稚園也是私立獨立幼稚園，亦重視兩文三語，以孩子為中心，讓小朋友從「做」中學習。如欲兒子將來考直資或私小，似乎加州天地比較適宜。又如果考慮做「大B」，早些好過遲，因遲了重讀，孩子會問你「為何要讀多一年」？早些會較容易安排。

■升直私揀宣幼 讀官津選荊冕堂士德

問：小女文靜慢熱，但專注力強，有幸收到宣道幼稚園和聖公會荊冕堂士德幼稚園學位，但因家住64校網，心儀的聖公會仁立紀念小學和聖公會仁立小學則在65網，將來會計劃考直資、私校或叩門，哪一間幼稚園較合適？哪一間語境較好？

答：論學校，宣道幼稚園較適合你的要求，因該校提供全面均衡的活動，安排外語教師伴讀，誘發閱讀興趣。聖公會荊冕堂士德則由兒童興趣開始，作深入專題研習。語境則以宣道較好，不過如你住64校網，則聖公會荊冕堂士德比較近。况且仁立及仁紀皆在該區，因此，若決定選直資，選宣道；決定選津小，則不妨考慮聖公會荊冕堂士德。

■馬頭涌官小 20分機會大

問：家住89校網，小兒將於來年9月參加小一自行派位。本人為馬頭涌官立小學校友，如計分制手持20分，機會大不大？還是於自行收生階段用15分去試保良局雨川小學？小兒慢熱、專注、愛看書，比較喜歡是寓遊戲於學習，是否雨川較適合他？

答：從分數來選校，應選馬頭涌官立小學，因官小沒有宗教背景，故20分已是很高了。所以用20分選它，有九成機會入到。但如果你選89校網的保良局雨川，本人用世襲超收額排位法來看，該校在89校網排第5，15分是有些機會，但一定不及20分選馬頭涌官立高。如喜歡看書，馬頭涌官立也適合的，唯一缺點是遠一些。

作者簡介：喇沙書院前副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

文：趙榮德

[Happy PaMa 教得樂 第243期]

上 / 下一篇新聞

熟食中心美食聯乘 隱世滋味
熟食中心美食聯乘 隱世滋味
前世今生﹕多用途「街市大廈」 地盡其用
前世今生﹕多用途「街市大廈」 地盡其用
獨特趣味﹕檔口桌椅如何劃分？
獨特趣味﹕檔口桌椅如何劃分？
零資助開創平安鐘、家居維修服務 陳炳麟 老人之老不言老
零資助開創平安鐘、家居維修服務 陳炳麟 老人之老不言老
相機免發霉 防潮也要除氧
相機免發霉 防潮也要除氧
知多啲：相機入水 放米缸反延誤救治
知多啲：相機入水 放米缸反延誤救治
「輸」在起跑線﹕從壞孩子到世界冠軍 氣球師彭思泰：母親絕望眼神喚醒我
「輸」在起跑線﹕從壞孩子到世界冠軍 氣球師彭思泰：母親絕望眼神喚醒我
好友話當年﹕同學見證返正途 感激中學恩師
好友話當年﹕同學見證返正途 感激中學恩師
本周Focus．採訪手記﹕學校沒有最好 只有最適合
本周Focus．採訪手記﹕學校沒有最好 只有最適合
活動推介﹕送你故事書 了解導盲犬
活動推介﹕送你故事書 了解導盲犬
活動推介﹕6、7月走入古蹟歷史建築
活動推介﹕6、7月走入古蹟歷史建築
重要日子提提你！
重要日子提提你！
問專家：孩子不合群 助擴闊社交圈子
問專家：孩子不合群 助擴闊社交圈子
家家有禮：「快啲啦！」 蟻俠黃蜂女識講廣東話？
家家有禮：「快啲啦！」 蟻俠黃蜂女識講廣東話？
教學有辦法：經典童話融入科學藝術元素 走進不一樣的愛麗絲仙境
教學有辦法：經典童話融入科學藝術元素 走進不一樣的愛麗絲仙境
童繪遊樂場：簡筆畫三寶：屋‧樹‧人 火柴人 任何人都識畫
童繪遊樂場：簡筆畫三寶：屋‧樹‧人 火柴人 任何人都識畫
DIY﹕自製有營小食 孩子上學更醒神
DIY﹕自製有營小食 孩子上學更醒神
豆蓉意瓜卷
豆蓉意瓜卷
紅菜頭蘑菇壽司
紅菜頭蘑菇壽司
雜穀能量粒
雜穀能量粒
校園筆陣．五個小孩的校長：救校小故事
校園筆陣．五個小孩的校長：救校小故事
特教樂與路：成長禮
特教樂與路：成長禮
媽媽維特：藉着「摸仔」傳愛意
媽媽維特：藉着「摸仔」傳愛意
民房四寶：我們與善良的距離
民房四寶：我們與善良的距離
華德物語：遇上一級棒的爺爺嫲嫲
華德物語：遇上一級棒的爺爺嫲嫲
童途有「理」：及早發現 觸覺過敏可改善
童途有「理」：及早發現 觸覺過敏可改善
家庭有教：戒電子奶嘴攻略（2） 5步建遊戲習慣
家庭有教：戒電子奶嘴攻略（2） 5步建遊戲習慣
辣媽CEO：「鎅手之嘛，繼續讀書！」
辣媽CEO：「鎅手之嘛，繼續讀書！」
論盡教育：看爾橫行到幾時？
論盡教育：看爾橫行到幾時？
含羞草扮頹廢：我唔好食㗎
含羞草扮頹廢：我唔好食㗎
巴西殺手﹕含羞草「入侵」破壞生態
巴西殺手﹕含羞草「入侵」破壞生態
同門師兄﹕楊桃樹也「害羞」
同門師兄﹕楊桃樹也「害羞」
新書推介﹕看插畫認識本港樹種
新書推介﹕看插畫認識本港樹種